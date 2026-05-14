Het 'Pilates-meisje' fascineert bepaalde masculinistische kringen: wat onthult deze nieuwe obsessie?

Zelfverklaarde masculinisten, verstokte alfamannen en incels die een viriele esthetiek omarmen, zijn niet langer geobsedeerd door vrouwen in bloemenschorten en met perfect gestyled haar. Ze geven nu de voorkeur aan een moderner beeld: een sportieve vrouw in pastelkleurige leggings, die met een matcha in de ene hand en een roze mat over haar schouder naar haar pilatesstudio komt. Het pilatesmeisje is hun nieuwe muze, de lieveling van de manosphere. Masculinisten plaatsen haar op hun forums alsof het een Beyoncé-poster in een tienerkamer is.

Het Pilates-meisje, een vervangster voor de traditionele echtgenote?

Naast het belichamen van een 'schoonheidsideaal', spreekt het Pilates-meisje ook tot de verbeelding van masculinisten , die de ' traditionele huisvrouw ' met haar stijve krulspelden beu zijn. De hashtag is een hype geworden en is tevens een referentiepunt op de obscure fora van de manosphere. Deze mannen, die hun kaken op elkaar klemmen en hun testosteron als een subtiel gif verspreiden, zijn gefascineerd door Pilates-meisjes. Deze vrouwen die gewatteerde beenwarmers en fluwelen hoofdbanden dragen en minimalistische studio's bezoeken met hun smoothies om mee te nemen.

In schril contrast met de bodybuilder met haar stalen armen en gespierde dijen, is het Pilates-meisje meer dan alleen een vrouw die zich in allerlei bochten wringt op onbegrijpelijke apparaten en haar diepe spieren versterkt met technische houdingen. Ze draagt een levensfilosofie en een scala aan symbolen met zich mee. Haar starterskit bevat lichtgewicht gewichten die haar armen niet te gespierd maken, handdoeken met luxe merklogo's en oversized waterflessen met een meisjesachtig ontwerp.

Als mannenrechtenactivisten geobsedeerd zijn door de term 'Pilates-meisje', is dat niet omdat ze daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in de discipline, die ze 'te mild' vinden voor hun ego. Deze vrouw, die simpelweg wil bewegen zonder haar gewrichten te beschadigen, belichaamt alles wat ze in een echtgenote zoeken. Volgens contentmaker Christian Bonnier is het zelfs een teken, een 'groene vlag'. 'Als je vriendin aan Pilates doet, trouw dan meteen met haar', verkondigt hij online. Op basis van zijn voorbarige conclusies gaat dit segment van de vrouwelijke bevolking, dat zweert bij smoothie bowls en gezonde salades , 'niet uit in het weekend zodat ze vroeg kunnen opstaan'. Hij vervolgt : 'en ze komt in een goed humeur thuis omdat geen enge kerel haar lastigvalt.'

Hoe hebben masculinisten het Pilates-meisje toegeëigend?

Terwijl masculinisten zich bedreigd voelen door vrouwen die gewichten tillen en spieren kweken, zijn ze volledig gefascineerd door vrouwen die hun lichaam op een subtiele manier trainen op zachtgekleurde schuimmatten. Immuun voor kritiek en virtuele straf, krijgt het Pilates-meisje een voorkeursbehandeling op deze ondoordringbare platforms. Ze is zeker een van de weinige vrouwen die meer lof dan veroordeling oogst. Deze vrouw, die nooit voorbestemd was om het stereotype beeld van de ideale bruid te worden, noch het voornaamste onderwerp van masculinisten, duikt nu eindeloos op in de content van zelfbenoemde Don Juans en hoeders van het patriarchaat.

Masculinisten hebben een zeer beperkt en zelfs vertekend beeld van het Pilates-meisje. In hun ogen is ze een vrouw met een gezonde levensstijl, die dieetmaaltijden bereidt, zorgvuldig voor zichzelf zorgt en met mate sport. Een ander voordeel dat door deze mannen, die de maatschappij achteruit willen duwen, wordt aangehaald, is dat het Pilates-meisje alleen de deur uitgaat om te sporten.

"De ' manosfeer ' heeft een rigide opvatting van hoe een vrouw zou moeten zijn: een traditionele, onderdanige huisvrouw die zich conformeert aan een bepaald esthetisch beeld. Ik denk dat het stereotype dat met Pilates wordt geassocieerd, aan dit esthetisch beeld is gekoppeld," vat onderzoekster Mariel Barnes samen in een interview met het mediakanaal "19th News". Kortom, de nieuwe generatie "tradwife" is niet langer bezig met het schoonmaken van het huis, maar voert acrobatische oefeningen uit in een wikkelblouse. Deze gevaarlijke vermenging van beelden maakt Pilates-instructeurs een gemakkelijke prooi.

"Pilates", niet langer alleen een oefening: een selectiecriterium.

In tegenstelling tot de zelfbenoemde traditionele huisvrouw, die opschept over het vegen van de vloeren en het bereiden van heerlijke zelfgemaakte maaltijden voor haar man, is het Pilates-meisje onbewust het slachtoffer van een verkeerde interpretatie. Masculinisten, die graag generaliseren, geloven dat een vrouw met een ochtendroutine, een minimalistisch figuur en een voorliefde voor rustige sporten een grote kans heeft om "gehoorzaam" te zijn.

Deze mannen, die terugverlangen naar de tijd van financiële afhankelijkheid en echtelijke verkrachting, maken er zelfs een 'voorwaarde' van in de liefde. Een deelnemer uit seizoen 10 van 'Love is Blind', genaamd Chris, heeft deze nieuwe eis populair gemaakt. Zijn 'type' is 'een vrouw die elke dag aan Pilates doet'. Als zijn potentiële partner haar benen niet optilt op een Pilates-apparaat en niet roze zweet, is het een absolute nee.

In een artikel in 19th News waarschuwt Mariel Barnes dat het woord 'Pilates' een soort 'code' is geworden, een veelzeggend teken dat vermomde mannenrechtenactivisten ontmaskert, vooral op datingapps. Als je tijdens het swipen een man tegenkomt die wel erg geïnteresseerd lijkt in Pilates, trap er dan niet in.