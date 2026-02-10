"Jongens opvoeden om geen meisjes te worden": deze actrice spreekt zich uit over een vaak geminimaliseerde realiteit.

“Jongens worden niet opgevoed om mannen te worden, maar niet om meisjes te worden.” Deze uitspraak, gedaan door de Britse actrice Jameela Jamil, zorgde voor veel ophef op sociale media. Naast de controverse benadrukt het vooral een educatieve realiteit die nog steeds te vaak wordt gebagatelliseerd: de manier waarop jongens worden gesocialiseerd en wat dit zegt over onze relatie tot gender.

Een tot nadenken stemmende uitspraak… die vragen oproept.

Deze uitspraak, gedaan door Jameela Jamil in de podcast "Reclaiming with Monica Lewinsky", lokte talloze reacties uit. Sommigen vonden het "provocatief", anderen "diepgaand waar". Uiteindelijk verwoordt het simpelweg een eeuwenoud mechanisme: in plaats van jongens aan te moedigen hun menselijke kwaliteiten volledig te ontwikkelen, worden ze vooral aangespoord om afstand te nemen van alles wat met vrouwelijkheid wordt geassocieerd. Huilen, twijfelen, om hulp vragen, tederheid tonen... al deze gedragingen worden vaak gezien als onverenigbaar met een nog steeds geïdealiseerd mannelijkheidsbeeld.

De boodschap is niet dat "jongens iets anders moeten worden", maar dat ze het verdienen om alles te zijn wat ze al zijn: gevoelig, creatief, empathisch, kwetsbaar en sterk tegelijk. Het is een diepgaand lichaamspositieve en humanistische visie die emoties viert als een kracht, niet als een zwakte.

Wanneer onderwijs onzichtbare grenzen creëert

Vanaf zeer jonge leeftijd ontvangen kinderen gendergerelateerde boodschappen, soms subtiel, soms expliciet. Een klein meisje wordt geprezen om haar zachtaardigheid, een klein jongetje wordt aangemoedigd om dapper te zijn. Poppen worden aan de ene groep gegeven, auto's aan de andere. Huilen wordt in de ene groep getolereerd, in de andere afgeraden. Zonder het zich te realiseren dragen ouders, leerkrachten, de media en instellingen allemaal bij aan het trekken van emotionele grenzen.

Veel specialisten op het gebied van gendergelijkheidseducatie wijzen er echter op dat emoties niet aan een geslacht gebonden zijn. Een jongen die leert zijn gevoelens te herkennen en te uiten, ontwikkelt een grotere emotionele intelligentie, een sterker communicatievermogen en respectvollere relaties. Omgekeerd kan het hem ontzeggen van deze ruimte juist leiden tot terugtrekking, woede of moeite met het vragen om steun.

Een nieuwe definitie van wat het betekent om "een jongen te zijn".

De kritiek van actrice en Britse televisie- en radiopresentatrice Jameela Jamil is niet gericht op jongens zelf, maar op het beperkende model dat hen wordt voorgeschoteld. Jongen zijn zou niet moeten betekenen "sterk zijn tegen anderen", maar sterk zijn voor jezelf. Het zou niet moeten betekenen domineren, maar samenwerken. Evenmin zou het moeten betekenen je emoties verbergen, maar leren ze te begrijpen en te kanaliseren.

Het heroverwegen van het onderwijs betekent ook dat jongens de vrijheid krijgen om van dansen, tekenen, lezen, sporten, wetenschap te houden, of van alles tegelijk. Het betekent dat ze teder mogen zijn zonder veroordeeld te worden, gevoelig zonder bespot te worden, ambitieus zonder verpletterd te worden door onrealistische verwachtingen. Kortom, het betekent dat ze het recht krijgen om volwaardige mensen te zijn.

Een controverse, maar bovenal een uitnodiging.

Zoals zo vaak het geval is, heeft deze uitspraak tot verdeeldheid geleid. Sommigen zien het als "een overdrijving", anderen als "een verontrustende maar noodzakelijke waarheid". Los van de controverse biedt het een waardevolle ruimte voor reflectie: willen we kinderen blijven opvoeden volgens rigide rollen, of willen we hen begeleiden naar een vrijere, zachtere en respectvollere versie van zichzelf en anderen?

Dit vraagstuk raakt zowel jongens als meisjes, omdat de bevrijding van de één ook de bevrijding van de ander betekent. Door ons los te maken van starre patronen bouwen we aan een samenleving waarin ieder individu zich met zelfvertrouwen, authenticiteit en vriendelijkheid kan ontwikkelen.

Uiteindelijk biedt het opvoeden van jongens zonder ze tegen 'vrouwelijkheid' op te zetten hen een waardevolle kans: de mogelijkheid om zich prettig te voelen in hun lichaam, hun emoties en hun relaties. Het stelt hen in staat op te groeien met een sterk zelfvertrouwen, het vermogen om op een gezonde manier lief te hebben en een evenwichtiger wereldbeeld. En wat als het fundamentele doel van onderwijs niet is om 'nette' mannen of vrouwen te creëren, maar om vervulde, gevoelige, zelfverzekerde en respectvolle mensen te vormen? Misschien is dat wel de ware boodschap achter de uitspraak van Jameela Jamil die zoveel discussie heeft losgemaakt.