"Vriendelijkheidsinflatie": dit subtiele fenomeen dat sommige vriendschappen verzwakt.

Maatschappij
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : KoolShooters / Pexels

Uitgaan, samen eten, een weekendje weg… deze momenten met vrienden zijn goed voor de ziel en het hart. De laatste jaren is er echter een meer 'praktische' factor bijgekomen: het budget. Er is een woord ontstaan om deze realiteit te beschrijven: 'vriendeninflatie'.

Wanneer inflatie je vriendschappen binnendringt

"Vriendeninflatie" is een term die "vriend" en "inflatie" combineert. Het verwijst naar de impact van de stijgende kosten van levensonderhoud op vriendschappen. Sinds de jaren 2020 zijn de dagelijkse uitgaven gestegen, en vrijetijdsbesteding vormt daarop geen uitzondering. Restaurants, reizen, concerten of zelfs simpele uitjes kunnen een groter budget vergen dan voorheen.

Deze activiteiten spelen echter vaak een centrale rol in hoe je je relaties onderhoudt. Daardoor kan er een kloof ontstaan tussen sociale gewoonten en financiële realiteit. Een uitnodiging afslaan, een goedkoper alternatief voorstellen of uitjes spreiden – deze aanpassingen zijn volkomen legitiem, maar kunnen soms verkeerd worden begrepen.

@startoppodcast Diners met vrienden, spontane uitjes, bruiloften… Wat als vriendschap een luxe zou worden? In deze aflevering onderzoeken we het fenomeen 'vriendschapsinflatie' – de financiële druk die in onze sociale kringen sluipt. Hoe kunnen we contacten onderhouden zonder failliet te gaan? Kunnen we nee zeggen zonder ons schuldig te voelen? En bovenal: hoe gaan we om met de onuitgesproken verwachtingen die soms zwaar op onze financiën drukken? Raymond Chabot werkt samen met Startop Podcast om een reeks exclusieve afleveringen te presenteren. Met kantoren in heel Quebec ondersteunen hun experts particulieren en bedrijven die op zoek zijn naar concrete oplossingen om hun financiële uitdagingen te overwinnen.

♬ origineel geluid - Startop Podcast

Geld, dat gevoelige onderwerp onder vrienden.

"Vriendelijkheidsinflatie" belicht een onderwerp dat veel mensen liever vermijden: geld in vriendschappen . Wanneer de financiële middelen binnen een groep verschillen, kan dat tot ongemakkelijke situaties leiden. Je voelt je misschien ongemakkelijk om nee te zeggen, of je neemt liever afstand dan dat je een budgetbeperking moet uitleggen.

Omgekeerd zien mensen met een betere financiële positie deze grenzen niet altijd in en blijven ze dure activiteiten aanbieden, zonder de intentie om iemand ongemakkelijk te maken. Deze discrepantie kan verschillende gevoelens oproepen:

  • het gevoel dat je het tempo niet meer kunt bijhouden
  • een gevoel van uitsluiting, zelfs als dat onvrijwillig is
  • moeite hebben met het stellen van grenzen

En toch zijn deze gevoelens legitiem. Je waarde als vriend wordt niet afgemeten aan je vermogen om geld uit te geven.

Vriendschappen die zich aanpassen (en evolueren)

Geconfronteerd met deze spanningen ontstaan er nieuwe manieren om verbinding te maken. En die hebben vaak positieve kanten. Steeds meer mensen kiezen ervoor om:

  • eenvoudige en toegankelijke activiteiten, zoals een wandeling of een kopje koffie thuis.
  • kortere of minder frequente formaten
  • eerlijkere communicatie over het budget

Deze aanpassingen vereisen soms dat bepaalde gewoonten worden doorbroken. Zo kan het idee om systematisch de kosten te delen of vaker samen uit te gaan veranderen. Deze aanpassing kan echter ook de banden versterken. Het stimuleert vriendschap om zich weer te richten op wat essentieel is: aanwezigheid, luisteren en gedeelde momenten, ongeacht de kosten.

De rol van sociale media in sociale druk

Sociale media versterken dit fenomeen soms. Door geïdealiseerde momenten uit het leven te tonen – diners, reizen, evenementen – kan de indruk ontstaan dat deze ervaringen de norm zijn. Deze enscenering kan onbewust druk creëren: de druk om "de massa te volgen", zelfs als die niet overeenkomt met je eigen realiteit. Je kunt dan een kloof voelen tussen wat je ziet en wat je kunt (of wilt) ervaren. Deze kloof is geen mislukking: je vriendschappen hoeven geen zorgvuldig geënsceneerd schouwspel te zijn.

Op weg naar oprechter relaties?

Hoewel 'vriendschapsinflatie' sommige vriendschappen onder druk kan zetten, kan het ook de deur openen naar meer authentieke relaties. Praten over geld met vrienden blijft een gevoelig onderwerp, maar het wordt geleidelijk aan meer geaccepteerd. Je grenzen verwoorden helpt misverstanden te voorkomen en evenwichtigere relaties op te bouwen. Dit fenomeen benadrukt een simpele waarheid: je vriendschappen ontwikkelen zich ook mee met je levensomstandigheden.

Uiteindelijk gaat 'vriendschapsflatie' niet alleen over geld. Het zet je verwachtingen, je gewoonten... en de manier waarop je je relaties onderhoudt, op de proef. En soms zijn de mooiste momenten niet de duurste, maar juist die waarin je je helemaal op je gemak voelt, precies zoals je bent.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Actrice Gillian Anderson (57) spreekt zich uit over de druk die leeftijd op vrouwen uitoefent.

