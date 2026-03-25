Wat betekent de "Six Seven"-trend op sociale media, die generaties verdeelt?

"Zes Zeven." Twee getallen, geen uitleg... en toch ontkom je er niet aan op sociale media. Achter deze opzettelijk vage uitdrukking schuilt een virale trend die evenveel vermaak als verwarring zaait, vooral wanneer generaties elkaar proberen te begrijpen.

Een virale uitdrukking… en opzettelijk vaag.

De "Six Seven"-trend – soms geschreven als "6-7" of "67" – veroverde TikTok en Instagram vanaf 2025. Het kenmerkende ervan? Het betekent eigenlijk niets. En dat is precies wat het zo populair maakt. De uitdrukking wordt gebruikt in humoristische video's, gesprekken en zelfs in het dagelijks leven, en berust op een bewuste dubbelzinnigheid.

Het kan gepaard gaan met een gebaar van de handen die op en neer gaan, alsof men een vaag antwoord uitdrukt, een "meh" of een "ergens daartussenin". Sommige internetgebruikers zien het als een manier om te zeggen dat een situatie gemiddeld is, noch goed noch slecht. Voor velen is het principe simpel: er is geen echte definitie, en dat is nu juist wat grappig is.

Een oorsprong tussen muziek en webcultuur

Achter dit fenomeen schuilt echter een beginpunt. De uitdrukking werd populair dankzij het nummer "Doot Doot (6 7)" van rapper Skrilla, waarvan een fragment veelvuldig werd gedeeld op sociale media. Contentmakers namen de uitdrukking al snel over om video's te illustreren, met name sportvideo's. NBA-ster LaMelo Ball werd bijvoorbeeld met de trend geassocieerd vanwege zijn lengte van 2,01 meter (6 voet 7 inch).

Zoals zo vaak het geval is op internet, ontgroeide de trend al snel zijn oorsprong. Hij transformeerde, werd geremixt, aangepast aan alledaagse situaties... totdat hij een soort collectieve grap werd zonder duidelijke regels.

@xavetlouis Het 'Six Seven'-fenomeen heeft Zwitserse tieners en hun ouders in zijn greep. Dit gebaar, dat wordt uitgevoerd wanneer de cijfers 6 of 7 verschijnen, is dankzij sociale media viraal gegaan. Het werd aanvankelijk populair op TikTok in de Verenigde Staten en is inmiddels overgenomen door beroemdheden zoals Kim Kardashian en zelfs te zien in het spel Fortnite. De oorsprong van dit fenomeen gaat terug naar een nummer van rapper Skrilla, gecombineerd met een gebaar van gamer Taylen TK Kenny, dat zich snel over het internet verspreidde. Deze beweging is een leuke geheime code geworden onder jongeren en versterkt hun gevoel van saamhorigheid. Hoewel het voor buitenstaanders misschien absurd lijkt, laat de hype rond 'Six Seven' de kracht van sociale media zien in de snelle verspreiding van trends. Zoals elke rage kan het echter net zo snel weer verdwijnen als het is ontstaan, vooral wanneer politici er interesse in tonen. ♬ Origineel geluid - Xav&Louis

Waarom het grappig is... en waarom het irritant is

Het succes van "Six Seven" berust op een specifiek soort humor: het absurde. Deze stijl, die erg populair is bij een jonger publiek, bestaat uit het spelen met verwijzingen die geen duidelijke logica lijken te hebben. Dit fenomeen wordt vaak vergeleken met de zogenaamde "brainrot"-cultuur, waarbij de inhoud opzettelijk excentriek, repetitief of onbegrijpelijk is voor de buitenstaander.

Het resultaat: sommigen lachen meteen, anderen blijven perplex. Veel volwassenen geven toe dat ze de betekenis van de uitdrukking niet snappen, terwijl jongeren het zien als een leuke, samenzweerderige code. In sommige gevallen gaat "Six Seven" zelfs verder dan schermen. Leraren hebben gemerkt dat de uitdrukking in de klas wordt gebruikt, wat aantoont hoe snel deze trends ingeburgerd raken in het dagelijks leven.

Een taal die verbinding schept

Afgezien van de ogenschijnlijke absurditeit ervan, dient "Six Seven" een zeer reëel doel: het creëren van een gevoel van saamhorigheid. Het delen van dit soort verwijzingen laat zien dat je "op de hoogte" bent, dat je de huidige trends begrijpt. Ongeacht de precieze betekenis, wat telt is de verbinding met anderen.

Elke generatie ontwikkelt haar eigen uitdrukkingen, interne grappen en manieren van communiceren. Sociale media versnellen dit proces tegenwoordig alleen maar. En als sommige mensen zich verloren voelen in deze codes, is dat helemaal prima. Taal is constant in ontwikkeling en er bestaat niet één juiste manier van communiceren.

Een vluchtige trend… of toch niet?

Net als veel virale fenomenen zou "Six Seven" net zo snel kunnen verdwijnen als het verscheen. Of, omgekeerd, het zou een blijvend onderdeel kunnen worden van bepaalde online communities. Dit soort trends herinnert ons eraan dat humor en creativiteit op internet niet altijd logische regels volgen. Soms is onbegrip juist onderdeel van de ervaring.

Uiteindelijk hoeft "Six Seven" misschien niet uitgelegd te worden, maar eerder ervaren, gedeeld... of simpelweg met nieuwsgierigheid geobserveerd te worden. En als je het concept niet helemaal begrijpt, is dat helemaal prima. Want in dit specifieke geval is "ertussenin zitten" juist de kern van de zaak.