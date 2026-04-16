De lente van 2026 markeert een ware revolutie in de wereld van reistassen voor vrouwen. Accessoires zijn niet langer slechts aanvullingen op een outfit : ze worden het centrale element, het middelpunt waaromheen alles is georganiseerd.

Dit seizoen zien we een sterke terugkeer naar architectonische lijnen , authentieke materialen en kenmerkende details. De kleur Cloud Dancer van Pantone , een ijle en serene witte tint, zet de toon voor een stralend minimalisme.

Elegantie, comfort, functionaliteit en individuele expressie komen samen in ontwerpen die geschikt zijn voor alle lichaamstypes.

Canvas draagtassen en gevlochten leer: de belangrijkste materialen voor de lente van 2026.

Na een aantal seizoenen waarin glad leer de boventoon voerde, maakt de canvas shopper een sterke comeback in de lente/zomer van 2026. Dit ruime model combineert op perfecte wijze een casual en een verfijnde uitstraling.

Dankzij het royale volume combineert deze tas praktische bruikbaarheid met stijl, waardoor het een ideale reistas is voor vrouwen die alles met elegantie willen meenemen.

De invloed van Carolyn Bessette-Kennedy , die centraal stond in de serie American Love Story , heeft de draagtas met linten handvat tot een icoon gemaakt. Zoekopdrachten naar deze trend zijn in twaalf maanden tijd met meer dan 5000% gestegen op Google .

De XXL maxi-tassen bevestigen deze trend, met name bij Chanel en Stella McCartney, die dit seizoen verkrijgbaar zijn in leer of suède.

Gevlochten leer ontpopt zich als het andere belangrijke materiaal voor de lente. De Intrecciato-vlechttechniek van Bottega Veneta, die in 2025 zijn 50-jarig jubileum vierde, belichaamt deze ambachtelijke trend perfect.

Dit motief is te vinden bij Fendi en Calvin Klein, in moderne en grafische uitvoeringen. Riet maakt plaats voor gevlochten leer, wat een grotere variatie aan kleuren en vormen oplevert.

De L Jour katoenen totebag van Lancel is een perfect voorbeeld van deze trend. De Lancaster-collectie biedt geweven katoenen tassen vanaf €99 en Mini Osier-tassen tot €139, voor een toegankelijke, handgemaakte look.

De langwerpige bowlingtas en de gestructureerde boxbag: de architectonische silhouetten van het seizoen.

De langwerpige bowlingtas, ook wel de "teckeltas" genoemd , ontpopt zich als hét trendmodel van de lente van 2026. De slanke, gestructureerde en evenwichtige lijnen geven de tas een direct herkenbare architectonische uitstraling.

Het verlengt het silhouet, verfijnt de houding en moderniseert direct een minimalistische outfit. Over de schouder gedragen, dicht op het lichaam, structureert het een zwierige blazer, geeft het een dynamiek aan een rechte jeans of tilt het een luchtige jurk naar een hoger niveau.

De Looong-tas van Longchamp belichaamt deze bowlingtrend perfect. Deze tonvormige tas is ook verkrijgbaar bij Jil Sander, Prada en Coach, in compacte en gemakkelijk mee te nemen uitvoeringen.

Deze stijl combineert perfect met barrel jeans voor een samenhangende en grafische look.

De gestructureerde boxbag markeert een bewuste terugkeer naar strakke, rigide lijnen na een aantal seizoenen met zachtere volumes. De scherpe hoeken en geometrische vorm spreken tot de verbeelding door de balans tussen moderniteit en verfijnde haute couture.

Compact maar toch opvallend, accentueert deze tas het silhouet en vormt het middelpunt van een eenvoudige outfit. Je kunt hem in de hand dragen of over de schouder, afhankelijk van je voorkeur.

De Milano Trésor boxbag van Lancaster is een perfect voorbeeld van deze trend. De tas is verkrijgbaar voor 139 euro in klein formaat en 169 euro in standaardformaat, in de kleuren bruin, zwart, donkergroen en felle kleuren.

Bordeaux, Cloud Dancer en bosgroen: de triomf van gedurfde kleuren

Het kleurenpalet voor de lente van 2026 is gebaseerd op opvallende contrasten.

Cloud Dancer, een ijle witte tint die door Pantone is uitgeroepen tot kleur van het jaar , geeft elke look een minimalistische, serene uitstraling.

Bordeauxrood op glad of glanzend leer is een opvallend alternatief dat net zo elegant is als klassiek zwart, en direct visuele diepte biedt.

Kleur Gerelateerd materiaal Aanbevolen stijl Wolkendanser Glad leer Minimalistisch, zomers Bordeaux Glanzend leer Chique, tijdloos Bosgroen Suède Boheems, natuurlijk Fuchsia / Petrolblauw Zacht leer Gedurfd, kleurrijk

De explosie van felle kleuren kenmerkt 2026 volledig. Dieprood, elektrisch blauw en smaragdgroen vinden hun weg naar de collecties, vaak in evenwicht gebracht door neutrale details in beige of camel.

Bosgroen, kaki en olijfgroen springen eruit als de sterke kleuren van het seizoen.

De City-tas van Balenciaga is terug in frisse kleuren, van fuchsia tot petrolblauw. De Lancaster lente/zomercollectie 2026 biedt een compleet kleurenpalet: beige, wit, blauw, grijs, geel, bruin, zwart, oranje, roze, rood en groen.

Zwart, beige en camel blijven veilige keuzes voor vrouwelijke reizigers die waarde hechten aan veelzijdigheid.

De geknoopte sjaal en de versieringen: de kenmerkende details die de tas transformeren.

Personalisatie staat centraal in de trends van 2026. Bedeltjes, sjaaltjes en diverse versieringen geven je de mogelijkheid om een reistas een nieuwe look te geven zonder hem te hoeven vervangen.

De sjaal die aan het handvat is vastgemaakt, ontpopt zich als hét kenmerkende detail van het seizoen en kan een klassiek accessoire transformeren tot een statement piece. Het voegt contrast, kleur en dynamiek toe, waardoor een tas met de seizoenen mee kan evolueren.

Het wordt om het handvat gebonden of vrijgelaten om te zweven, afhankelijk van de stemming.

De Signature-tas van Karl Lagerfeld met geïntegreerde sjaal is dé meest begeerlijke tas van het seizoen.

De tas, vormgegeven als een klein mandje dat doet denken aan een strandtas , combineert zomerse lichtheid met verfijning. De decoratie van de tas gaat in 2026 nog een stap verder: ze bedekt nu het hele model.

De Fendi Baguette is volledig bedekt met parels.

Tassen van Dries Van Noten versierd met strass-steentjes en kleurrijke draden.

Belangrijkste versieringen: gelakte schelpen, minihangertjes, pompons en strass-steentjes.

Bij Valentino biedt Alessandro Michele modellen aan die geborduurd zijn met parels en versierd met katoenen franjes en kwastjes.

Dankzij deze opvallende details kun je een reistas personaliseren en aanpassen aan je eigen persoonlijkheid.

Suède, franjes en imitatiebont: de terugkeer van zintuiglijke materialen voor stijlvol reizen.

Suède en suède ontpoppen zich dit seizoen tot onmisbare materialen .

De zachte, verfijnde textuur voegt een vleugje elegantie toe aan elke outfit, van alledaagse kleding tot kleding voor speciale gelegenheden. Natuurlijke kleuren zoals bruin, camel en bosgroen domineren dit jaar de suèdecollecties.

Franjes zijn terug in een verfijnde en elegante uitvoering , die beweging toevoegen zonder het silhouet te verstoren. De Etrier Country leren tas met franjes is een perfect voorbeeld van deze bohemian chique stijl.

Bij Isabel Marant hangen franjes in grote hoeveelheden aan leren tassen, terwijl Valentino's Nellcôte, versierd met lange franjes en gefotografeerd op Anne Hathaway tijdens de opnames van The Devil Wears Prada 2 , deze esthetiek uit de jaren 60 in een nieuw jasje voor 2026 belichaamt.

Materie Kenmerkend Lancaster-prijs Zweden / Hert Zachte textuur, natuurlijke kleuren Vanaf €189 Suède Lichtgewicht, veelzijdig KBA Suède Collectie Nepbont Zintuiglijk, gedurfd Roze Bottega Veneta clutch

Imitatiebont is een opkomende trend en duikt op in mini-tasjes, schoudertassen en clutches. Bruin, beige en zwart zijn de meest voorkomende kleuren, met één opvallende uitzondering van Bottega Veneta: een felroze clutch.

De Lancaster-collectie biedt Suede bowlingtassen vanaf 189 euro en de KBA Suede-modellen die praktisch en elegant zijn voor op reis.

De gestructureerde mand en de wijd open tas: verrassende vormen die hun weg vinden naar de bagagewereld.

De licht ovale mand maakt in het voorjaar van 2026 een grote comeback. Chiquer en gestructureerder dan traditionele draagtassen, is hij geïnspireerd op de stijl van de jaren 70.

Het afgeronde silhouet is aantrekkelijk dankzij de balans tussen rustiek en verfijnd. De Mini Osier-tassen van Lancaster, gemaakt van riet afgewerkt met leer en verkrijgbaar van €79 tot €139, belichamen deze trend perfect.

De KBA Marinière Osier tassen, aangeboden voor 135 euro, maken dit praktische zomeraanbod compleet.

De trend van de wijd openvallende tas is verrassend gedurfd . Geen sluitingen of strak dichtritsbare zakjes meer: Fendi heeft de Peekaboo opnieuw vormgegeven, zodat deze openklapt en de inhoud onthult.

Bij Chanel is de 2.55-tas opnieuw vormgegeven in soepel, gedeconstrueerd leer door Matthieu Blazy, waarbij de voering zichtbaar is. Deze originele vormen voegen een vleugje lef toe aan de bagage van elke stijlvolle reiziger.

Modulaire tassen met verstelbare schouderbanden

Uitneembare zakken en compartimenten met ritssluiting

Rechthoekige, vierkante of cilindrische vormen voor optimale capaciteit.

Iconische ontwerpen in een nieuw jasje: hoe grote modehuizen hun klassiekers opnieuw uitvinden voor de lente.

Grote modehuizen hebben voor de lente/zomercollecties van 2026 hun iconische ontwerpen uit de jaren 2000 nieuw leven ingeblazen. De filmwereld speelt een belangrijke rol in deze nostalgische beweging: American Love Story en The Devil Wears Prada 2 hebben iconische silhouetten weer in de schijnwerpers gezet.

De 24H-tas van Gérard Darel, gelanceerd in 2003, maakt opnieuw zijn opwachting in de gangen van middelbare scholen. De City-tas van Balenciaga, ontworpen door Nicolas Ghesquière en populair gemaakt door Kate Moss, is onder leiding van Pierpaolo Piccioli opnieuw uitgebracht in frisse nieuwe kleuren.

De met parels bezette Baguette van Fendi en de 2.55 van Chanel, opnieuw ontworpen door Matthieu Blazy, belichamen deze vernieuwde vintage trend. Jonathan Anderson heeft ondertussen de damesgarderobe van Dior voor lente 2026 opnieuw uitgevonden en een frisse kijk gegeven op tijdloze codes.

Lancaster-lijn Tastype Indicatieve prijs Schat van Milaan Gestructureerde doosvormige tas €139 – €169 Toro Hopper / Toro Grace draagtas van stierenleer €295 – €379 Basis liefde Schoudertas €79 – €110 Sierra Haus Schoudertas €219 – €299

De lente-zomercollectie 2026 van Lancaster biedt een toegankelijk en elegant alternatief, met 73 producten onderverdeeld in tassen, kleine lederwaren en accessoires.

Merken als Donna Hopper, Milano Trésor of Toro Grace stellen elke vrouw in staat om er onberispelijk uit te zien tijdens het reizen, ongeacht haar stijl.