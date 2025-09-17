Pourquoi votre crème solaire teintée est votre meilleur bouclier (même en hiver)

Fabienne Ba.
Qu’elle soit utilisée en ville ou à la montagne, la crème solaire teintée ne se limite pas à l’été : elle protège quotidiennement contre UV, pollution… et lumière bleue, cet ennemi discret des écrans et LED.

Bien plus qu’une protection estivale

Persister à utiliser une crème solaire, même sous un ciel d’automne, c’est s’armer contre plus de 80 % du vieillissement cutané prématuré. Les dermatologues sont formels : les UVA traversent nuages et vitres toute l’année, et la lumière bleue émise par ordinateurs, smartphones et LED peut provoquer des taches pigmentaires comme le mélasma, accélérer la perte d’élasticité et le stress oxydatif.

Les pigments : l’arme secrète anti-lumière bleue

Contrairement aux fonds de teint standards, les crèmes solaires teintées intègrent des pigments minéraux, notamment de l’oxyde de fer, capables de filtrer la lumière bleue (HEV) en plus des UV. Les études confirment : « leur effet photomaquillage apporte une protection supplémentaire face à la lumière visible », à condition de bien choisir une formule à large spectre. Cette barrière physique prévient notamment les rechutes de taches après l’été et protège des sources lumineuses artificielles.

Un geste beauté tout-en-un, même en hiver

Aujourd’hui véritable soin hybride, la crème solaire teintée hydrate, apporte une nuance couvrante et protège intégralement la peau des UV et des rayons nocifs. Sa texture légère s’applique comme une BB crème, remplace le fond de teint et reste efficace même par temps couvert ou froid. Pour une sécurité maximale, il est conseillé de renouveler l’application toutes les 2 heures et d’associer le produit à une crème solaire « classique » lors d’expositions prolongées.

En somme, la crème solaire teintée s’impose comme un allié beauté et santé de la peau, toute l’année. En combinant protection anti-UV, filtrage de la lumière bleue et effet relativement couvrant, elle simplifie la routine quotidienne tout en préservant l’éclat du teint.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Ces macarons au collagène vont changer votre routine beauté… et vous régaler

