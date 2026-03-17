Blekede øyenbryn gjør comeback: Adriana Karembeu og Kylie Jenner omfavner trenden

Sminke
Fabienne Ba.
@jadanstorm/Instagram

Blekede øyenbryn, som lenge har vært henvist til catwalken, gjør comeback i skjønnhetsverdenen. I 2026 dukker denne skjønnhetstrenden opp i fotoshoots og på sosiale medier. Populært av ikoniske skikkelser, forvandler den «blekede brynen» ansikter ... og endrer reglene.

Adriana Karembeu gjenoppliver bevegelsen

Adriana Karembeu vakte nylig oppmerksomhet med dette skjønnhetsvalget. Hun ble observert i Paris tidligere i år, og avduket en slående forvandling: kort hår og nesten fullstendig barberte øyenbryn. Resultatet? Et nesten eterisk utseende. Ved å redusere øyenbrynenes naturlige kontrast endrer denne teknikken umiddelbart oppfatningen av ansiktstrekkene. Den overordnede effekten er mer minimalistisk, nesten futuristisk.

Gode nyheter: du trenger ikke nødvendigvis permanent hårbleking for å oppnå denne effekten. Litt godt påført sminke kan være nok til å prøve ut dette utseendet, uten noen forpliktelser.

Kylie Jenner bekrefter trenden

Noen uker senere viste Kylie Jenner også frem blekede øyenbryn i en mye omtalt Vanity Fair-fotografering. Kjent for sine mørke bryn, viste hun seg denne gangen med nesten usynlige øyenbryn, noen ganger subtilt farget gull. En forvandling som fullstendig endret balansen i ansiktet hennes.

Med sin enorme innflytelse i skjønnhetsverdenen spiller Kylie Jenner en nøkkelrolle i å popularisere denne trenden. Mens «blekede bryn» tidligere var begrenset til moteshow eller lederartikler, er de nå i ferd med å bli et vanlig tema.

En trend som ikke startet i går.

Selv om dette utseendet kan virke nytt, har det faktisk en lang historie. Blekede øyenbryn dukket opp så tidlig som på 1970-tallet i visse alternative scener, før de ble bredt tatt i bruk på 1990-tallet. Designere som Alexander McQueen og Thierry Mugler brukte dem deretter til å radikalt forvandle ansikter på catwalken.

Ideen er enkel: ved å «viske ut» øyenbrynene, skaper du et nesten blankt lerret. Blikket blir mer grafisk, øyesminke står i sentrum, og hele ansiktet får en kunstnerisk dimensjon. I dag gjør denne estetikken comeback med en mer tilgjengelig tilnærming, et sted mellom eksperimentering og lek med etablerte konvensjoner.

Et dristig, men likevel tilpasningsdyktig utseende

Å bleke øyenbrynene kan virke skremmende. Denne typen transformasjon endrer umiddelbart ansiktsuttrykket, noe som kan være overraskende ved første øyekast. Kjemisk bleking, ofte utført med peroksid, krever også forsiktighet og ideelt sett inngripen fra en profesjonell.

Det finnes imidlertid enkle alternativer for å teste trenden risikofritt. Sminke lar deg midlertidig nøytralisere øyenbrynsfargen med concealer eller foundation, og deretter fikse alt med en gel. Et perfekt alternativ for å utforske denne trenden forsiktig. Og fremfor alt, husk: ansiktet ditt trenger ikke å "transformeres" for å se best mulig ut. Denne trenden er en lekeplass, ikke et krav.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Jadan ◡̈ (@jadanstorm)

Til syvende og sist markerer tilbakekomsten av blekede øyenbryn et interessant vendepunkt i dagens trender. Etter år dominert av tykke, definerte og svært strukturerte bryn, ser vi nå et skifte mot mer eksperimentelle utseender. Denne trenden tjener som en påminnelse om noe viktig: skjønnhet er ikke et rigid sett med regler. Det er et rom for selvutfoldelse, hvor du kan leke, eksperimentere ... eller rett og slett holde deg tro mot det som får deg til å føle deg bra.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Raskere og mer økonomisk enn tradisjonell neglelakk: manikyrmetoden som blir stadig mer populær

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

