Meksikansk kvinnesminke fascinerer med sin visuelle rikdom og fargerike dristighet. Med røtter i den meksikanske tradisjonen Día de Muertos , blander den kunstnerisk kreativitet med hyllest til den avdøde.

Catrina- figuren er det absolutte ikonet. Disse fargerike stilene er nå populære langt utenfor Mexico, til Halloween, karneval eller kostymefester.

Vi inviterer deg til å oppdage den kulturelle opprinnelsen til disse spektakulære utseendene, produktene som er tilgjengelige og alle tipsene for vellykket påføring.

Den kulturelle opprinnelsen til meksikansk kvinnesminke

Meksikansk kvinnesminke har sine røtter i en festival med sjelden kulturell dybde: Día de Muertos , som feires hvert år 1. og 2. november.

Denne meksikanske tradisjonen hedrer den avdøde ikke med tristhet, men med glede, farger og feiring.

I hjertet av denne estetikken står La Catrina , en figur forestilt av den meksikanske kunstneren José Guadalupe Posada på begynnelsen av 1900-tallet. På den tiden skapte han en gravering som forestilte en kvinnehodeskalle med en forseggjort hatt.

Målet hennes: å håne de velstående klassene som glemmer sin opprinnelse. La Catrina legemliggjør dermed en elegant, ironisk og bevisst død.

Denne ikoniske karakteren bærer med seg et dypt meksikansk budskap: døden er ikke et tabuemne, men en festlig og naturlig del av tilværelsen.

Langt fra Halloweens mørke estetikk feirer Día de Muertos avdøde kjære med kjærlighet og smil.

Visuelt er denne sminkestilen umiddelbart gjenkjennelig. Hvite ansikter fungerer som bakteppe for forseggjorte komposisjoner.

Øynene er omgitt av detaljerte blomstermønstre , mens stiliserte hodeskaller og fargerike arabesker pryder hele ansiktet. Hver detalj forteller en historie.

Fargerike antrekk og stilideer inspirert av La Catrina

Rikdommen i meksikansk tradisjon byr på et uendelig utvalg av inspirasjoner. Fire store stiluniverser skiller seg spesielt ut, hvert egnet for ulike personligheter og anledninger.

Den gotiske dronningen : grafiske hodeskaller, dype mørke farger, en sterk scenetilstedeværelse.

: grafiske hodeskaller, dype mørke farger, en sterk scenetilstedeværelse. Blomstermusen : sjenerøse blomstermotiver rundt øynene, pastellfarger eller livlige toner, en spektakulær mykhet.

: sjenerøse blomstermotiver rundt øynene, pastellfarger eller livlige toner, en spektakulær mykhet. Forfedrenes ånd : et utseende gjennomsyret av meksikansk symbolikk, med geometriske linjer og livlige farger.

: et utseende gjennomsyret av meksikansk symbolikk, med geometriske linjer og livlige farger. Den eksentriske kunstneren : total frihet, uventede farger, uhemmet og kompromissløs kreativitet.

Hver stil er basert på nøye utvalgte fargekombinasjoner. Hvite ansikter fungerer som base, og mønstrene er presist lagt oppå dem. Den visuelle atmosfæren spenner fra mystisk til gledelig, fra ritualistisk til festlig.

Disse antrekkene er tilgjengelige for alle, uavhengig av erfaring med makeup. Du trenger ikke å være en erfaren profesjonell for å leve ut ånden til La Catrina . Kreativitet trumfer teknikk, og hvert ansikt blir et unikt kunstverk.

Produkter tilgjengelig for å skape en feminin meksikansk sminke

To typer produkter lar deg omfavne denne fargerike verdenen. Den første er en oljebasert kunstnerisk sminkepalett , importert direkte fra Mexico, som er vanskelig å finne i europeiske butikker.

Denne paletten tilbyr 6 livlige og intense farger. Den kremete teksturen gjør den enkel å påføre i ansiktet eller på kroppen.

Den satengfinishen garanterer et virkelig profesjonelt utseende, med langvarig holdbarhet gjennom hele kvelden, uten å sprekke. Formelen er skånsom mot huden og egnet for regelmessig bruk.

To varianter er tilgjengelige. Versjon 01 Eternidad tilbyr mystiske og fengslende toner. Versjon 02 Sagrado fokuserer på mer livlige og festlige farger. Noen varianter kan være midlertidig utsolgt på grunn av høy etterspørsel.

Det andre produktet består av midlertidige sminkeklistremerker , direkte inspirert av Día de Muertos . Disse midlertidige tatoveringene er giftfrie og passer for både voksne og barn.

Designene gjengir trofast meksikansk estetikk. De fjernes enkelt med såpevann og etterlater ingen rester på huden.

Velg produktet ditt i henhold til anledningen og ønsket detaljnivå. Kombiner paletten med klistremerkene for et enda mer spektakulært resultat. Match fargene til antrekket ditt for et helhetlig og harmonisk utseende.

Hvordan påføre meksikansk sminke på en enkel måte, og til hvilke anledninger

Anvendelse av den kunstneriske paletten

Rens huden grundig før påføring for bedre fargeheft. Bruk en fin børste til detaljer og en svamp til større områder. Den kremete konsistensen er lett å jobbe med.

Deretter fikserer du sminken med en setting spray eller et lett lag med løst pudder. For å fjerne sminke trenger du bare en olje eller balsam for å fjerne produktet helt uten å irritere huden.

Hold paletten unna varme og lukk den forsiktig etter hver bruk.

Påføring av midlertidige klistremerker

Klipp forsiktig ut den midlertidige tatoveringen, og fjern deretter det gjennomsiktige beskyttelsesarket. Plasser den på huden og fukt den forsiktig med en fuktig svamp. Vent 20 til 30 sekunder før du fjerner beskyttelsespapiret. La det tørke; resultatet er umiddelbart.

For Día de Muertos og Halloween, velg intense hodeskallemønstre.

og Halloween, velg intense hodeskallemønstre. For et karneval eller kostymeball, velg fargerike blomstermønstre.

For show, fotoshoots eller kreative workshops, kombiner de to produktene.

Disse sminkeutseendene passer til alle ansiktsformer og alle festlige anledninger. Meksikansk tradisjon venter bare på at kreativiteten din skal komme til uttrykk.