Hva er det «kvinnelige blikket», dette blikket som omdefinerer kodene på skjermen?

I lang tid filmet mainstream-kino primært kvinner gjennom et objektiv sentrert rundt mannlig begjær. Det «kvinnelige blikket» dukket opp for å gi stemme til denne følelsen ... og for å tilby en annen måte å fortelle historier på. Mer intimt, mer nyansert, mer kroppsliggjort.

Først, forstå det «mannlige blikket»

For å forstå konseptet må vi gå tilbake til 1975. Det året publiserte den britiske teoretikeren Laura Mulvey et banebrytende essay der hun beskrev det «mannlige blikket»: et filmatisk blikk som ofte plasserer betrakteren i en voyeuristisk posisjon i forhold til kvinnekroppen.

I praksis fremstår kvinner ofte som objekter som skal betraktes, snarere enn som fullt ut erfarne karakterer. I flere tiår ble denne måten å filme på så utbredt at den virket nesten usynlig.

Hva er egentlig det «kvinnelige blikket»?

«Det kvinnelige blikket» handler ikke bare om å bytte om på rollene. Det handler ikke om å filme menn slik kvinner noen ganger har blitt filmet. Ideen er mer subtil: å ta i bruk synspunktet til en kvinnelig karakter og la publikum oppleve hennes perspektiv. Kritikeren Iris Brey , som populariserte konseptet i Frankrike, forklarer at det er «et blikk som omfavner en kvinnes indre verden: hennes følelser, hennes ønsker, hennes tvil, hennes oppfatning av verden».

Gode nyheter: dette perspektivet er ikke forbeholdt kvinnelige regissører. Mannlige filmskapere kan også oppnå det, forutsatt at regien virkelig plasserer seeren i den kvinnelige karakterens levede opplevelse.

En annen måte å filme på

Den amerikanske dramatikeren Joey Soloway oppsummerte det «kvinnelige blikket» rundt tre dimensjoner.

Først et kamera av følelser, hvor følelser teller like mye, eller til og med mer, enn ren handling. Så vender blikket tilbake: den kvinnelige karakteren blir ikke lenger bare observert, hun ser, velger, reagerer, eksisterer fullt ut. Til slutt en mer politisk dimensjon, som stiller spørsmål ved maktforhold og vanlige representasjoner.

Kort sagt filmer vi ikke lenger bare en kropp: vi filmer en person i all sin kompleksitet.

Hvordan gjenkjenne det?

Flere ledetråder kan bidra til å identifisere det «kvinnelige blikket» på skjermen:

Historien fortelles fra perspektivet til en kvinnelig karakter;

Hennes følelser og indre reise inntar en sentral plass;

kroppen hennes er ikke redusert til en visuell dekorasjon;

Kvinnelig begjær eksisterer og betyr noe;

tradisjonelle maktstrukturer blir stilt spørsmål ved;

Betrakteren inviteres til å føle snarere enn å konsumere bildet.

Derfor er det ikke en fast formel, men et rammeverk for tolkning.

Filmer og serier som har satt sine spor

Blant de ofte siterte verkene dukker Céline Sciammas «Portrett av en dame i flammer» jevnlig opp som referanse. Filmen skildrer begjær, gjensidig blikk og intimitet med stor subtilitet. Et annet slående eksempel er Jane Campions «Pianoet», ofte hyllet for sin skildring av kvinnelig begjær og heltinnens indre styrke.

På TV-fronten skapte også «The Handmaid's Tale» diskusjoner, i likhet med visse mer moderne produksjoner som gir mer plass til kvinnelige perspektiver. Selv blant storfilmer har filmer som «Wonder Woman» blitt kjent for å presentere en mektig heltinne uten å redusere kroppen hennes til et rent visuelt objekt.

Hvorfor temaet fortsatt er relevant

Selv om konseptet utvikler seg, er bransjen fortsatt ulik . Kvinner er fortsatt mindre representert i regi og har ofte mindre budsjetter enn sine mannlige motparter. Med andre ord: perspektivene endrer seg på skjermen, men fremgangen bak kulissene er enda tregere.

Det «kvinnelige blikket» skaper også debatt. Noen forskere påpeker at det å snakke om et enkelt «kvinnelig blikk» kan viske ut mangfoldet av levde erfaringer: sosial opprinnelse, kulturer, seksuell orientering og flere identiteter. Det er derfor noen nå foretrekker å snakke om feministiske blikk, som er mer åpne og inkluderende.

Kort sagt, det «kvinnelige blikket» er verken en forbigående mote eller bare en motpol. Det er en måte å gjenopprette kvinners dybde, deres ønsker, deres emosjonelle intelligens og deres plass som subjekter. Og med hver film som velger denne veien, utvides vår måte å se verden på litt mer.