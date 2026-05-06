Bare 11 år gammel tar hun bilder som allerede går viralt.

Som niåring lå hun i gjørma i en indisk nasjonalpark for å fotografere to påfugler i morgenlyset. Dette fotografiet ga henne internasjonal anerkjennelse som mange profesjonelle fotografer aldri oppnår. Shreyovi Mehta er nå elleve år gammel og har ingen planer om å stoppe der.

Bildet som startet det hele

Det var under en tidlig morgentur med familien i Keoladeo nasjonalpark i Bharatpur i Rajasthan at Shreyovi Mehta fikk sitt første geniale trekk. Hun fikk øye på to påfugler under et trekrone i det gylne morgenlyset, løp for å hente farens kamera, la seg ned på bakken for å justere bildet og trykket på utløseren. Naturhistorisk museum i London beskrev øyeblikket: «Det var dette perfekte øyeblikket som inspirerte Shreyovi til å bøye seg ned og fange dette drømmeaktige bildet av disse ikoniske indiske fuglene.»

Finalist som 9-åring i en av verdens mest prestisjefylte konkurranser

Bildet, med tittelen «I søkelyset», ble valgt ut blant nesten 60 000 innsendte bidrag fra deltakere i alle aldre og med alle erfaringsnivåer, som representerte 117 land og territorier. Shreyovi Mehta tok andreplassen i kategorien «10 år og yngre» i den 60. årlige konkurransen «Årets naturfotograf», organisert av Natural History Museum i London. Det er en prestasjon få voksne kan hevde seg på.

To nye utmerkelser som 11-åring

Et år senere, i den 61. utgaven av den samme konkurransen, mottok to nye fotografier av Shreyovi – da 11 år gammel – prisen «Høyt rost» i kategorien «10 og under». Det første, med tittelen «Høydefordel», viser en sarustrane som reagerer dramatisk på en elektrisk vannpumpe i våtmarkene i Dhanauri, Uttar Pradesh. Det andre, «Vetlandspytt», fanger det nøyaktige øyeblikket en bronsevinget jacana angriper en lilla sumphøne, med sistnevntes vinger helt utstrakt.

En bemerkelsesverdig tålmodighet og teknikk.

Det som imponerte dommerne var ikke bare resultatet – det var metoden. «I tre timer lette vi forgjeves etter sarustranen, så jeg holdt meg opptatt med å fotografere den lilla sumphønen. I øyekroken så jeg en jacana stupe ned mot den, og jeg trykket umiddelbart på utløseren», fortalte hun. « Akkurat da vi skulle til å dra, og jeg var skuffet over å ikke ha sett tranen, fikk vi øye på en. Den kom rett bort til pumpen og flakset med vingene, og jeg fanget øyeblikket.» En historie fortalt av en erfaren fotograf – for en 11-åring.

En kilde til nasjonal stolthet og et budskap om engasjement

Etter å ha vunnet førstepremien delte Shreyovi følelsene sine på Instagram: «Hjertet mitt er fylt med enorm glede og takknemlighet. Jeg er stolt av å representere min Bharat på denne globale scenen. Indias rike dyreliv og kulturarv har vært en uendelig kilde til inspirasjon, og jeg lover å fortsette å jobbe hardt for å dele dem med dere.» Ord med sjelden modenhet for en 11-åring – og en forpliktelse som skinner gjennom i hvert bilde.

Kort sagt, Shreyovi Mehta ventet ikke til hun var «voksen» for å se verden med en voksens øyne. 11 år gammel, to internasjonale konkurranser og tusenvis av delinger senere, er hun allerede i ferd med å bygge opp et verk. Og vi har tydeligvis ikke hørt det siste fra henne.