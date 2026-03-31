«Borgerlig blikk»: dette konseptet stiller spørsmål ved hvordan arbeiderklassen er representert

Kultur
Clelia Campardon
Extrait film « Chantons sous la pluie » (Singin' in the Rain) - 1952

I filmer, TV-serier og bøker virker visse historier kjente ... men sett gjennom et helt spesielt blikk. Konseptet med det «borgerlige blikket» foreslår nettopp å se utover bildene for å stille spørsmål ved blikket som konstruerer dem. Det er en måte å utforske, uten å dømme, hvordan våre fortellinger også reflekterer sosiale realiteter.

Når blikket former historiene

I kulturstudier brukes ordet «blikk» for å forklare hvordan et synspunkt påvirker måten et subjekt fremstilles på. Med andre ord er det du ser på skjermen eller i en roman aldri helt nøytralt. Denne typen analyse er en del av en bredere tradisjon. Forsker Laura Mulvey teoretiserte for eksempel det «mannlige blikket», som viser hvordan kino lenge har tatt i bruk et mannlig perspektiv for å representere kvinner.

Fra et sosiologisk perspektiv utforsket Pierre Bourdieu hvordan kulturelle smaker og kunstneriske praksiser kan gjenspeile sosiale relasjoner, særlig i verket *Distinction*. Det «borgerlige blikket» benytter seg av disse tilnærmingene for å stille et enkelt spørsmål: hvem forteller historiene, og fra hvilken sosial posisjon?

Det «borgerlige blikket», i konkrete termer

Dette konseptet refererer til ideen om at arbeiderklassen noen ganger representeres gjennom øynene til folk fra mer privilegerte bakgrunner. Dette perspektivet kan være oppriktig, nysgjerrig, noen ganger engasjert ... men også preget av en viss distanse. Hvorfor? Fordi kulturnæringene – film, media, forlag – ofte forblir mer tilgjengelige for individer med spesifikke ressurser: utdanning, nettverk, kulturell kapital.

Som et resultat kan fortellingene som produseres utilsiktet reflektere et eksternt perspektiv på populære realiteter. Dette betyr ikke at disse verkene er «falske», men at de tilbyr en situert tolkning, påvirket av erfaringene til de som skaper dem.

Mellom klisjeer og kompleksitet

En av utfordringene med det «borgerlige blikket» er måten visse sosiale realiteter forenkles på for narrative formål. I noen tilfeller kan arbeiderklassen assosieres med svært spesifikke bilder: ekstrem fattigdom, vold eller omvendt, et romantisert syn på hverdagslivet. Disse narrative valgene gjør historier mer umiddelbart tilgjengelige, men kan også redusere mangfoldet av levde erfaringer.

Virkeligheten er imidlertid alltid mer nyansert. Livsstier, kropper, identiteter og ambisjoner er mangfoldige, flytende og fulle av motsetninger. Forskere minner oss om at representasjoner er i stadig utvikling. De avhenger like mye av kunstneriske valg som av økonomiske begrensninger eller offentlige forventninger.

Hvorfor mangfoldet av synspunkter er viktig

En av tilnærmingene som ofte nevnes er å diversifisere profilene til de som er involvert i kulturskaping . Jo mer variert bakgrunnen til menneskene som skriver, filmer eller produserer er, desto mer sannsynlig er det at historiene reflekterer en rekke erfaringer.

Poenget er ikke å si at én enkelt person kan «representere» en gruppe på en perfekt måte, men snarere å multiplisere perspektiver for å berike fortellingene. Dette mangfoldet lar oss også avdekke mindre synlige realiteter, bryte løs fra forventede mønstre og gi plass til ulike historier, med deres nyanser, styrker og sårbarheter.

Et verktøy for å lese bilder annerledes

Det «borgerlige blikket» er ikke en rigid regel eller en automatisk form for kritikk av kulturelle verk. Det er først og fremst et analytisk verktøy. Det inviterer deg til å stille deg selv noen enkle spørsmål: hvem snakker? for hvem? og ut fra hvilken erfaring? Dette kritiske perspektivet forringer ikke gleden ved å se en film eller lese en roman. Tvert imot kan det berike din verdsettelse av dem ved å la deg forstå hva som skjer i bakgrunnen.

Som mange konsepter fra samfunnsvitenskapene er det «borgerlige blikket» gjenstand for mye debatt. Noen ser det som et essensielt verktøy for å forstå maktdynamikk i kultur. Andre oppfordrer til forsiktighet mot å overforenkle ofte komplekse kreative prosesser. Én ting er sikkert: representasjoner er aldri statiske. De utvikler seg med samfunn, stemmene som kommer til uttrykk og historiene vi velger å fortelle. Og i denne dynamikken teller ethvert nytt perspektiv.

Etter å ha fullført Sciences Po, har jeg en genuin lidenskap for kulturelle temaer og samfunnsspørsmål.
På Oscar-utdelingen drar stjernene av gårde med noen ganske overraskende gaver.

På Oscar-utdelingen drar stjernene av gårde med noen ganske overraskende gaver.

Hvert år handler ikke Oscar-utdelingen bare om filmpriser. Bak kulissene er det en annen tradisjon som tiltrekker seg...

Oscar-utdelingen 2026: Disse skuespillerinnene satte sitt preg på kvelden ved å vinne kvinneprisene

Jessie Buckley, Amy Madigan og Autumn Durald Arkapaw satte sitt preg på Oscar-utdelingen i 2026 ved å vinne...

En serie inspirert av Gisèle Pelicot-saken med Meryl Streep i hovedrollen? Prosjektet vekker allerede delte meninger.

Voldtektssaken i Mazan rystet verden. Etter å ha hevet stemmen, tok Gisèle Pelicot, som ble ansiktet utad i...

Engstelige mennesker kan bli tiltrukket av en bestemt filmsjanger, viser en studie.

Hva om filmkveldene dine avslørte mye om hvordan du opplever verden? En fersk studie tyder på at filmpreferansene...

Hvordan denne kunstneren gjør «feite kropper» til et sentralt kunsttema

Både i gallerier og på catwalks forblir visse kropper dessverre henvist til kantene. Hva om kunsten ble et...

Etter Pamela Anderson er rollebesetningen til nyinnspillingen av «Baywatch» spennende.

To tusen skuespillere, modeller og livreddere i lære strømmet nylig til Marina del Rey-stranden under en mirakuløs sol...