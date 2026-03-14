Denne amerikanske modellen er gravid med sitt andre barn og viser frem babymagen sin.

Modeller
Léa Michel
@sofiagrainge/Instagram

Den amerikanske modellen Sofia Richie er gravid med sitt andre barn sammen med ektemannen, administrerende direktør i Atlantic Music Group, Elliot Grainge. Hun viser frem babymagen sin i nye Instagram-selfies, samtidig som hun avslører en ny hårfarge.

Naturlige selfier og en rund mage

Sofia Richie Grainge delte nylig flere speilselfies på Instagram, hvor hun løfter den hvite t-skjorten sin for stolt å vise frem den voksende babymagen. Iført en grå genser og solbriller poserer hun med en leopardmønster-clutch i hånden, i en avslappet og autentisk setting som reflekterer hennes hverdag som kommende mor. Bildeteksten «Store planer» følger med disse bildene, og hinter til både graviditeten og hennes personlige prosjekter.

En ny karamellfarge til håret hennes

Den tidligere ikoniske blondinen har nå en «karamellisert brunette»-farge, en varm og lysende brun. Denne hårforvandlingen komplementerer hennes minimalistiske stil perfekt, og gir et snev av mykhet til utseendet hennes som en strålende mor. Fans har applaudert endringen, som elegant fremhever babymagen hennes.

En familie som vokser med glede

Sofia og Elliot Grainge, som allerede er foreldre til Eloise, født i mai 2024, annonserte sitt andre svangerskap i oktober 2025 med en speilselfie. Siden den gang har modellen jevnlig dokumentert reisen sin med bilder, som for eksempel fra desember der paret sammenlignet babymagene sine, eller fra november som markerer fem måneder med svangerskapet. Disse innleggene inspirerer mange vordende mødre med sin naturlighet og positivitet.

En delt, ufiltrert morsrollereise

Sofia Richie Grainge utmerker seg i å feire sin foranderlige kropp med selvtillit, og veksler mellom løstsittende antrekk og spontane bilder som viser frem babymagen uten kunstige tiltak. Hennes tilnærming på sosiale medier forsterker imaget hennes som et moderne ikon, og blander mote, familie og autentisitet.

Ved å vise frem babymagen og den nye karamellfargede hårklippen utstråler Sofia Richie Grainge en smittende og stilig glede under sitt andre svangerskap. Denne modellmammaen fortsetter å inspirere med sin naturlige ynde måned etter måned.

Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
På moteuken legemliggjør modellen Emeline Hoareau det nye ansiktet til «mellomstore»

