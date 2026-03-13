På moteuken legemliggjør modellen Emeline Hoareau det nye ansiktet til «mellomstore»

På internasjonale catwalks klarer noen modeller å gjøre et varig inntrykk fra sine aller første opptredener. Dette er tilfellet med Emeline Hoareau, en ung modell fra Réunion som tiltrekker seg oppmerksomhet under moteukene. Med sin mellomstore figur og sin karisma på catwalken representerer hun en generasjon modeller som søker å utvide representasjonen av kroppstyper i motebransjen.

En bemerkelsesverdig opptreden på flere catwalks

Emeline Hoareau gjorde seg raskt bemerket på flere moteshow i det siste. Hun gikk for diverse internasjonale motehus og merker under moteukene i Milano og Paris. Blant hennes mest bemerkelsesverdige opptredener var gåturen for Givenchy, hvor hun hadde på seg en strukturert silhuett kombinert med et leopardmønster. Hun deltok også i visninger for merker som BOSS og Jacquemus, og befestet dermed sin tilstedeværelse i flere store motehovedsteder.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Emeline Hoareau (@emlinhr)

Hva er modellering i mellomstørrelse?

Begrepet «mellomstor» brukes i motebransjen for å referere til modeller med mål som faller mellom størrelsene som tradisjonelt brukes på catwalken og størrelsene til såkalte «pluss-size»-modeller. I virkeligheten representerer disse modellene ofte figurer nærmere gjennomsnittsforbrukeren. Fremveksten av mellomstore modeller er en del av en bredere trend i motebransjen, som i flere år har forsøkt å diversifisere profilene som sees i kampanjer og på catwalken.

Synligheten er fortsatt begrenset i bransjen

Til tross for denne utviklingen er mangfoldet av kroppsformer fortsatt et tema som sjelden diskuteres i motebransjen. Flere studier og analyser viser at flertallet av modellene på internasjonale catwalks fortsatt er svært tynne, noe som begrenser representasjonen av andre kroppstyper. Fremveksten av mellomstore modeller som Emeline Hoareau blir derfor ofte sett på som et tegn på fremgang, selv om disse modellene fortsatt er relativt sjeldne i noen moteshow.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av GIVENCHY (@givenchy)

En ny generasjon modeller

Emeline Hoareau er en del av en bredere bevegelse ledet av andre modeller som bidrar til å endre skjønnhetsstandarder innen mote. Blant figurene som ofte siteres i denne bevegelsen er modeller som Paloma Elsesser, Ashley Graham og Precious Lee, som har bidratt til å gi større synlighet til ulike kroppstyper. Ankomsten av nye ansikter som Emeline Hoareau viser at disse transformasjonene fortsetter å utvikle seg i bransjen.

Med sine bemerkelsesverdige opptredener på moteukene etablerer Emeline Hoareau seg gradvis som et av de nye ansiktene innen mellomstor modell. Hennes tilstedeværelse på catwalken gjenspeiler den fortsatt gradvise utviklingen av motebransjen mot en mer mangfoldig representasjon av kroppsformer og identiteter.