Disse badedraktstilene vil være overalt på strendene i sommer 2026

Denne sommeren setter badedrakten sitt preg langt utenfor sanden. Uttenkt som et ekte moteuttrykk, er den like enkel å bruke på stranden som i byen, gjemt under en lett skjorte eller sammen med et flagrende skjørt. Lyse farger og retroinspirasjoner: dette er trendene som vil skape bølger gjennom sommeren 2026.

Smørgul, fargen som lyser opp sommeren

Hvis det er én farge å omfavne denne sesongen, er det smørgul. Myk, lysende og enkel å style, denne delikate pastellen gir umiddelbart et snev av friskhet til sommerantrekket ditt. Den fengsler med sin diskrete eleganse og flatterer alle hudtoner naturlig.

Denne fargen finner veien til badedrakter, bikinier med stropper og til og med modeller utsmykket med blondedetaljer. For et avslappet, men sofistikert utseende, kan du enkelt kombinere den med en overdimensjonert hvit skjorte, linbukser eller en pen heklet sarong. Resultatet: en sommersilhuett som er like elegant som den er komfortabel, perfekt fra stranden til terrassen.

Badedrakten gjennomgår en revolusjon

Langt fra sitt klassiske image, gjenoppfinner badedrakten seg selv med moderne linjer fulle av karakter. Asymmetriske design, bandeau-versjoner og grafiske utskjæringer gir et moderne utseende som passer enhver smak. De siste detaljene utgjør hele forskjellen: åpen rygg, elegant drapering, metalliske ringer og intrikate utringninger gir disse kreasjonene en ekte couture-følelse. Tidløs svart, rik sjokolade, dyp rød eller pastellfarger – alle kan finne den perfekte stilen.

Det beste av alt? Badedrakten kan enkelt forvandles til en body. Kombiner den med flagrende bukser, et langt skjørt eller en åpen skjorte, og du har det perfekte antrekket for å forlenge dagen uten å måtte gå på garderoben.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Tania Piombino (@taniamakeuplus)

Retrotrykk gjør comeback

Vintage-innflytelser fortsetter å fengsle denne sommeren. Delikate blomstermønstre, polkadotter, fine striper og mønstre inspirert av 60- og 70-tallet gir et snev av sjarm til både bikinier og badedrakter. Høylivede truser gjør også comeback sammen med balconette- og bøyletopper, og blander retrostil med komfort. Teksturerte stoffer, heklet stoff og blondekanter forsterker denne nostalgiske følelsen samtidig som de forblir avgjort moderne.

For å fullføre antrekket ditt, velg noen velvalgte tilbehør: en rottingkurv, store solbriller, et skjerf i håret eller minimalistiske sandaler er nok til å skape en stilig sommersilhuett.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Chloé Bidault 🧚🏼‍♀️✨ (@thegingerchloe)

Utover trender feirer sommeren 2026 først og fremst en mote som prioriterer komfort, selvtillit og ytringsfrihet. Enten du velger en elegant badedrakt, en smørgul bikini eller et retroinspirert design, er én ting sikkert: badetøy vil være din stilige følgesvenn gjennom hele sesongen.