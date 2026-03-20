Som 43-åring forårsaket denne indiske skuespillerinnen en sensasjon i en sølvkjole.

Den indiske skuespillerinnen, sangeren, produsenten, forfatteren og modellen Priyanka Chopra Jonas skapte nylig furore på Vanity Fair Oscar-festen 2026 i en glitrende sølvkjole, kombinert med minimalistiske sandaler.

En metallisk kjole som fanger lyset

Til etterfesten på Los Angeles County Museum of Art byttet Priyanka Chopra Jonas ut den hvite seremonikjolen sin med en lys sølvfarget kreasjon med metallisk finish. Den asymmetriske kjolen hadde et enskuldret design, slengt høyt over hoften på den ene siden og flagrende over i et langt, flagrende skjørt på den andre, noe som skapte et linjespill. Den ton-i-ton pelskanten ga et snev av Hollywood-glamour til dette allerede blendende plagget.

Minimalistiske sandaler

På føttene hadde Priyanka Chopra Jonas på seg sandaler, en kultstil med tynne satengstropper og en svimlende stiletthæl. I varm brunfarge blandet disse avsmalnende sandalene seg perfekt med kjolens pelsdetaljer. Kombinasjonen av sølvkjole og sandaler skapte et sofistikert, men likevel diskret utseende, som holdt Priyanka – og ikke tilbehøret – i sentrum for oppmerksomheten.

Et superstilig par med Nick Jonas

Ved siden av henne valgte ektemannen, den amerikanske sangeren, låtskriveren og skuespilleren Nick Jonas, en beige dobbeltspent dress som fremhevet den metalliske glansen i konas kjole, et avvik fra den mer klassiske svarte smokingen han hadde på seg under seremonien. Hånd i hånd på den røde løperen var paret blant kveldens mest bemerkede duoer, og høstet en rekke komplimenter og bilder på sosiale medier for sin perfekte koordinasjon.

Etter å ha strålt i en fjærprydet kjole på Oscar-scenen, bekreftet denne sølvkjolen hennes status som et moteikon som er i stand til å gå fra «couture-drama» til elegant minimalisme på et blunk. Priyanka Chopra Jonas stråler!