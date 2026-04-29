«Jeg elsker arret mitt»: Sanger Tyla fordømmer retusjeringen av fotografiene sine

Den sørafrikanske sangeren, låtskriveren og danseren Tyla har aldri vært en som tier om hva som plager henne. I i-D magazines aller første «Beauty Zine», publisert 21. april 2026, snakket hun ut om fotoretusjering og presset om å være perfekt – med en åpenhjertighet som umiddelbart resonnerte.

Det britiske mote-, musikk-, kunst- og ungdomsmagasinet i-D lanserte våren 2026 sitt aller første zine dedikert utelukkende til skjønnhet: et stort, glanset format med et vendbart omslag – Tyla på den ene siden for dameseksjonen, og modellen Shaid på den andre for herreseksjonen. Tyla vises på to separate omslag, og inni: et intervju skrevet av Laetitia Lotthé og en filmet spørsmål og svar-sesjon tilgjengelig på magasinets YouTube-kanal.

Det var i dette intervjuet Tyla kom med sine sterkeste ord. «Sosiale medier får deg virkelig til å føle at du må være perfekt, noe som er så urealistisk. Det er så mye skjønnhet i ufullkommenhet ... til og med i tenner!» Sangerinnen fremhever en trend hun synes er absurd: besettelsen av perfekt hvite og rette tenner, som ifølge henne fornekter all individualitet.

«Den jenta du ser på vil sikkert ha noe av det samme som deg. Jeg har et stort arr på armen, og jeg elsker det. Jeg elsker føflekken min. Jeg elsker ufullkommenhet i kunsten min, i mine visuelle kreasjoner, i musikken min, i kroppen min», forklarer Tyla. Disse ufiltrerte ordene står i sterk kontrast til den vanlige polerte fortellingen man finner på forsiden av skjønnhetsmagasiner – og de utløste umiddelbart en reaksjon fra fansen hennes på Instagram.

En skjønnhetsidentitet bygget langt fra samfunnspress.

Tyla minner oss også om at følelsen av mangel er universell og menneskelig: «Å ikke ha det du ønsker deg betyr ikke at du er verdt mindre.» Hun vokste opp i Johannesburg (Sør-Afrika), og sier at hun bygde sitt eget forhold til skjønnhet veldig tidlig, langt fra de pålagte standardene: hun pleide i all hemmelighet å putte eyeliner på skoletoalettene, lære å flette søstrenes hår og eksperimentere nådeløst.

En melding som kommer til «riktig tid»

Denne uttalelsen kommer bare uker før utgivelsen av hennes andre album, «APOP», som er planlagt for 24. juli 2026, og hvor singlene «Chanel» og «She Did It Again», med den svenske sangeren og låtskriveren Zara Larsson, allerede har oppnådd verdensomspennende suksess. For en artist som forbereder seg på «en ny æra», er det ingen tilfeldighet at hun omfavner sine «ufullkommenheter» på forsiden av et skjønnhetsmagasin – det er en intensjonserklæring.

Et arr stolt vist frem, et skjønnhetsmerke omfavnet, en skjev tann feiret – Tyla ventet ikke med å være «perfekt» i følge samfunnet for å sette sitt preg. Og det er nettopp det som gjør budskapet hennes like kraftfullt som musikken hennes.