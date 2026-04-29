Addison Rae poserer med en enkel vintage fjærboa og skaper furore

En rosa fjærboa, kitten heels – Addison Rae trengte ikke noe mer for å sette fyr på Instagram. Den amerikanske sangeren, låtskriveren, skuespillerinnen og influenceren publiserte nettopp et av sine mest kommenterte innlegg, og fansen hennes snakker ikke om noe annet.

Fjærboaen, et gjenoppfunnet vintage-tilbehør

Addison Rae la ut en karusell av bilder på Instagram, med en enkel tekst med rosa hjerter. Av bildene i innlegget var det spesielt det første bildet som vakte en rekke reaksjoner. Det viser sangerens silhuett bak et skyggespill, iført en enkel rosa hatt og en vintage boa, som også vises på flere andre bilder i serien.

Som ofte er tilfelle, skulle det ikke mye til for å sette fyr på sosiale medier: så snart en kjendis deler et bilde som hinter til figuren deres, mangedobles kommentarene. På et annet bilde ser Addison Rae dansende ut, med en rosa boa drapert over skuldrene, i det som ser ut til å være en lett og teatralsk setting.

En kunstner på vei oppover

Addison Rae opptrådte på Coachella 11. april 2026, som åpningssang for Justin Bieber på hovedscenen – en stor milepæl for sangeren, hvis debutalbum, «Addison», ble utgitt sommeren før. Rolling Stone roste opptredenen hennes, mens fanreaksjonene på sosiale medier var entusiastiske. Dette Instagram-innlegget er derfor en del av en svært aktiv vår, hvor hvert innlegg gir næring til samtalen rundt en artist som bygger sin medietilstedeværelse.

En boa, noen rosa fjær og en velvalgt bildetekst – Addison Rae beviser nok en gang at hun ikke trenger å gjøre mye for å generere maksimalt med «likes» og umiddelbart fange oppmerksomhet på sosiale medier.