Som 58-åring skapte skuespillerinnen Nicole Kidman furore i en ryggløs kjole med en uventet detalj.

I Biarritz for Chanel Cruise 2026–2027-visningen beviste den australsk-amerikanske skuespillerinnen og produsenten Nicole Kidman at et antrekk kan være to ting samtidig: diskret forfra og iøynefallende bakfra. Den svarte kjolen hun hadde på seg til anledningen er det perfekte eksempelet.

Biarritz, en historisk setting for en landemerkeparade

Den 28. april 2026 presenterte den fransk-belgiske designeren Matthieu Blazy Chanel Cruise 2026–2027-kolleksjonen i Biarritz på den baskiske kysten – stedet der Gabrielle Chanel presenterte sin første motekolleksjon i 1915, på Villa de Larralde. Et sentralt sted som huset har valgt å plassere i sentrum av sin fortelling.

For anledningen samlet huset sine historiske ambassadører og muser: den australsk-amerikanske skuespillerinnen og produsenten Nicole Kidman, den franske skuespillerinnen og produsenten Marion Cotillard, den britiske skuespillerinnen og produsenten Tilda Swinton, den fransk-rumenske skuespillerinnen Anamaria Vartolomei, den amerikanske regissøren Sofia Coppola, prinsesse Caroline av Monacos datter Charlotte Casiraghi, og den britiske skuespillerinnen Michaela Coel.

Nicole Kidman leker med kontraster

Nicole Kidman dukket opp i en lang svart kjole med lange ermer og høy hals, tilsynelatende diskré forfra. Det var ryggen som avslørte kjolens sanne karakter: en dyptgående åpen rygg som strekker seg til midjen, noe som skapte en slående kontrast mellom tildekking og eksponering. Nicole Kidman fullførte antrekket med en chignon, hæler og solbriller, sammen med minimalistisk sminke.

Det andre utseendet til en bemerkelsesverdig tilstedeværelse

Denne kjolen var Nicole Kidmans andre antrekk for Chanel Cruise 2026-visningene, som gikk over to dager. Den første dagen dukket hun opp i en taupe kasjmir-polohalsgenser og blyantskjørt, der det eneste særegne trekket var de gule gullknappene med Chanels doble C på skulderen. To silhuetter med forskjellige stiler – en koselig, den andre «nattdramatisk» – som illustrerte bredden i hennes stilistiske spekter.

En langsiktig Chanel-muse

Nicole Kidman har vært en Chanel-ambassadør i mange år, og hennes lojalitet til huset er fortsatt urokkelig. Måneden før deltok hun på Chanels middag før Oscar-utdelingen i en vårdress fra Métiers d'Art 2026, utsmykket med marihøneapplikasjoner på cardiganen og skjørtet. 22. april hadde hun på seg et svart, oransje, hvitt og rødt tweedantrekk med en krageløs jakke og frynseskjørt på et pressearrangement i New York for serien Lioness . Chanel er tydeligvis som et andre hudlag for henne.

Enstemmig reaksjon på sosiale medier

Bilder fra fotosamtalen sirkulerte umiddelbart på nettet, noe som førte til en bølge av lovord på Instagram-kontoen hennes. «Du er så elegant og stilig!!!» «Fantastisk som alltid.» Selv om kvinners utseende og kropper ikke bør dømmes eller kommenteres, er disse hyggelige meldingene fortsatt hyggelige å lese, og de anerkjenner til syvende og sist Nicole Kidmans gjennomgående elegante og raffinerte stil.

En kjole som bare åpenbarer seg når den snus – dette er kanskje den beste metaforen for Nicole Kidmans stil: en eleganse som ikke åpenbarer seg umiddelbart, men som etterlater et varig inntrykk når den utfolder seg.