Som basketballstjerne deler hun et glimt av treningen sin og det fargerike utseendet sitt.

Fabienne Ba.
@sophie_cham / Instagram

Sophie Cunningham er et av de mest fulgte ansiktene i WNBA. Denne sesongen har den amerikanske basketballspilleren, som spiller for Indiana Fever, hatt en rekke medieopptredener både på og utenfor banen. Og hennes siste kampanje for Adidas – helt i en gradering av lilla – bekrefter ytterligere hennes rolle som et moteikon innen kvinnesport.

En lilla look fra topp til tå fra Adidas

For dette samarbeidet med det tyske merket valgte Sophie Cunningham et fullstendig koordinert antrekk fra topp til tå. Antrekket besto av lange, tettsittende lilla leggings, en matchende cropped topp som avslørte midjen, og en litt lysere langermet jakke i samme nyanser. Denne fargemessige harmonien forvandlet silhuetten til et ekte moteuttrykk, til tross for treningens sporty natur.

Detaljen som gjør fotograferingen spesielt slående er utvilsomt den gjennomgående sammenhengen i valget: lilla, en farge som sjelden brukes i en monokromatisk tone, fungerer perfekt her. På catwalken for vår/sommer 2026 populariserte flere motehus denne fargen, et bevis på at basketballspilleren Sophie Cunningham fanget tidsånden nøyaktig.

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Styrke og stil: Sophie Cunninghams signatur

Når det gjelder stil, valgte Sophie Cunningham en direkte tilnærming. Langt, løst hår, minimal sminke, et direkte blikk: alle kjennetegnene ved sporty mote er til stede, uten kunstigheter. På noen bilder holder basketballspilleren til og med et par manualer, en måte å minne oss på at bak det stiliserte bildet ligger en ekte profesjonell idrettsutøver. En holdning som stemmer perfekt overens med bildet hun har dyrket siden WNBA-debuten.

Sophie Cunningham er kjent for sin konkurranseinnstilling og frittalende humor på sosiale medier, og blander lett spillinnhold, treningsvideoer og moteriktig opptreden. Denne imagestrategien har latt henne dyrke en stor følgerskare som strekker seg langt utover basketballpublikummet.

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Når kvinnesport blir en motearena

Dette samarbeidet med Adidas er i realiteten bare ett skritt i en bredere trend. I flere sesonger nå har kvinnelige idrettsutøvere gjort betydelige fremskritt i moteverdenen og kommersielle partnerskap. I likhet med Angel Reese, Ilona Maher og JuJu Watkins er disse idrettsutøverne ikke lenger bare konkurrenter: de har blitt stilikoner i seg selv.

En velkommen utvikling som implisitt også omdefinerer forholdet mellom fysisk prestasjon og personlig uttrykk. Langt fra den tradisjonelle motsetningen mellom «kvinnelig idrettsutøver» og «det å være kvinne», legemliggjør disse nye figurene en tredje vei – den av selvsikker styrke, uten kompromisser, men uten å gi avkall på estetikk.

Med denne lilla Adidas-logoen leverer Sophie Cunningham en demonstrasjon som går utover bare kommersielt samarbeid. Hun bekrefter sin voksende innflytelse i kvinnesportens landskap – hvor ytelse og stil nå sømløst sameksisterer. Denne dynamikken vil utvilsomt fortsette å ta overhånd i sesongene som kommer.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
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