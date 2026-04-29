«En ekte Barbie»: Denne atleten som ble modell fascinerer internettbrukere

På banen er hun en av de beste rebounderne i WNBAs historie. Utenfor banen har hun blitt et sant moteikon. Den amerikanske basketballspilleren Angel Reese, med kallenavnet «Bayou Barbie», legemliggjør en ny generasjon idrettsutøvere som nekter å velge mellom sport og stil.

«Bayou Barbie» har blitt en kulturell referanse

Kallenavnet er ikke nytt. I løpet av collegeårene ved Louisiana State University (USA) var Angel Reese allerede kjent som «Bayou Barbie». Dette kallenavnet har utviklet seg gjennom karrieren hennes: hun ble kalt «USA Barbie» under opptredenene sine med det amerikanske landslaget, «Euro Barbie» under NBA Berlin-kampen i januar 2026, og «Chi Barbie» i Chicago. En mangesidig persona, alltid forankret i den rosa og plastiske verdenen til den ikoniske dukken – men med svært ekte ambisjoner.

Første profesjonelle idrettsutøver som gikk catwalken for Victoria's Secret

I oktober 2025 skrev Angel Reese historie ved å bli den første profesjonelle idrettsutøveren som noen gang ble valgt ut som en Victoria's Secret-engel. Hun gikk på catwalken under den etterlengtede tilbakekomsten av Victoria's Secret Fashion Show i New York, etter merkets seks år lange fravær. For anledningen hadde hun jobbet med en catwalk-coach for å perfeksjonere ganget sitt, og erklærte før showet: «Den var ment for meg.»

På catwalken dukket Angel Reese opp i to rosa antrekk – først et blomstrete ensemble med en boa, deretter en rosa blondejumpsuit under en revet t-skjorte, avsluttet med sølvhæler og enorme hvite englevinger.

En solokampanje for Victoria's Secret i 2026

I april 2026 nådde Angel Reese et nytt nivå ved å bli ansiktet utad for en fullverdig Victoria's Secret-kampanje, som ble avduket i merkets flaggskipbutikk i Midtown Manhattan. For anledningen hadde hun på seg en svart og hvit hundetannsmønsterfrakk fra LaQuan Smith, med strukturerte skuldre, V-hals, høy splitt på lårene og svarte pumps med spiss tå. Et utseende som var fullstendig i strid med basketballbanen – og likevel med den samme energien.

"Barbie Dream Fest" og den symbolske innvielsen

I mars 2026 ble Angel Reese invitert til «Barbie Dream Fest» i Fort Lauderdale, det første offisielle arrangementet utelukkende dedikert til Barbie, sammen med den amerikanske tennisspilleren Serena Williams og personligheter som astronauten Dr. Swati Mohan og den olympiske fekteren Ibtihaj Muhammad. Denne opptredenen sementerte offisielt hennes status som den «ekte Barbie» – et flerdimensjonalt forbilde for en hel generasjon.

Mye mer enn et kallenavn: en gründer i bevegelse

Angel Reese handler ikke bare om sport og mote. I mars 2026 lanserte hun sin egen kleskolleksjon, «Angel Couture», i samarbeid med Juicy Couture. Hun ga ut sin første signatursko i samarbeid med Reebok sent i 2025. Hun er også medgründer av fotballklubben DC Power FC, programleder for podkasten «Unapologetically», og studerer kokkekunst. Et imperium under oppbygging, bare 23 år gammel.

På banen har ingenting annet endret seg.

All hypen utenfor banen bør ikke overskygge hovedpoenget: Angel Reese er den eneste spilleren i WNBAs historie som har hatt et gjennomsnitt på minst 12 returer per kamp i to sesonger på rad. I 2025 hadde hun et gjennomsnitt på 14,7 poeng og 12,6 returer per kamp, i tillegg til 3,7 assists og 1,5 stjelinger. «Barbie» spiller like hardt som alle andre – og tar bedre returer enn noen andre.

Kort sagt, Angel Reese valgte ikke mellom basketballspiller og moteikon – hun bestemte seg for å være begge deler, samtidig og uten å nøle. I en verden som fortsatt altfor ofte krever at kvinner bare spiller én rolle, svarer den amerikanske basketballspilleren Angel Reese med en «dobbel-dobbel».