En alenemor etter skilsmissen, modellen Emily Ratajkowski, forklarer hvorfor hun avviser denne merkelappen.

Den amerikanske modellen, skuespillerinnen og forfatteren Emily Ratajkowski nekter å bli definert av én enkelt merkelapp. I et personlig essay publisert på The Cut reflekterte hun over sin erfaring som alenemor etter skilsmissen – og over sin avvisning av merkelappen «skilt alenemor», som hun anser som «reduktiv».

Avvise en reduktiv etikett

I denne introspektive artikkelen forteller Emily Ratajkowski om kollapsen av ekteskapet med produsent Sebastian Bear-McClard, som skjedde omtrent seks måneder etter fødselen av sønnen deres, Sly, som nå er 5 år gammel. Paret giftet seg i 2018, ble separert i 2022, og fullførte skilsmissen i 2025. Hun beskriver overgangen til morsrollen som «et brutalt skifte til en ny virkelighet», i en periode som føltes «både flyktig og uendelig».

Kjernen i argumentet hennes er ubehaget med begrepet «skilt alenemor». Hun forklarer at hun lenge gruet seg til denne situasjonen før hun møtte den mye tidligere enn de fleste kvinner. «Jeg hadde opplevd et ekteskapssvikt da jeg knapt var over 30», skriver hun, og nekter å bli plassert i en bås i en kategori hun anser som «urettferdig».

En erklært «skurkeæra»

For å takle dette nye livet, spesielt ved å gjenoppta kontakten med kvinner, sier Emily Ratajkowski at hun tok på seg en rolle: rollen som en «superskurk», en «kvinne som ikke trenger noe fra menn». Hun sammenligner seg selv med fiktive karakterer som Poison Ivy eller Catwoman, og betror at det å bo i denne perioden i New York ga henne følelsen av «en bohemsk og frigjort tilværelse». «Det var min opprinnelseshistorie som superskurk», oppsummerer hun.

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En gjenvunnet klarhet

Emily Ratajkowski erkjenner imidlertid ærlig begrensningene til denne karakteren. Bak rustningen til den ufølsomme «skurken» lå en svært reell sårbarhet. «Til tross for prestasjonene mine var jeg like desorientert og skjør som jeg var som 20-åring», innrømmer hun, og refererer til «et rollespill uten substans». Denne erkjennelsen fikk henne til å innse at hun aldri helt hadde vært i harmoni med sine egne ambisjoner.

En engasjert feministisk stemme

Dette vitnesbyrdet er en fortsettelse av Emily Ratajkowskis engasjement. I flere år har hun skrevet anerkjente essays om kvinners vilkår, som samlingen «My Body», utgitt i 2021, der hun blant annet fordømte utskeielsene i mote- og underholdningsindustrien. Det er denne engasjerte skrivestilen hun stiller til tjeneste for en intim refleksjon.

Gjennom dette essayet forvandler Emily Ratajkowski en smertefull personlig opplevelse til en bredere refleksjon over merkelappene som pålegges kvinner. Ved å nekte å bli definert av sin status, minner hun oss om at morsrollen og skilsmisse ikke definerer en identitet. Et klart vitnesbyrd som gir gjenklang langt utover hennes egen personlige historie.