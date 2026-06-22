Denne tidligere basketballspilleren, som er 2,31 meter høy, har gått over til filmbransjen.

Han drømte om å bli en basketballstjerne. Det er på storskjermen Robert Bobroczkyi skinner. Med sine 2,31 meter har rumeneren startet en Hollywood-karriere som overrasker hans tidligere basketballfans.

En «eksepsjonell» fysikk fra barndommen

Robert Bobroczkyi ble født 17. juli 2000 i Arad i Romania, og overgikk forventningene fra en svært ung alder. Ifølge rapporter var han allerede rundt 1,88 meter høy som bare 8-åring, og dermed mer enn moren sin. Som 12-åring hadde han allerede overgått faren sin. Som voksen er han nå 2,31 meter høy, en eksepsjonell høyde som gjør ham til en av de høyeste personene i sin generasjon. Denne raske veksten er ikke et medisinsk mysterium: det er bekreftet at han ikke lider av noen vekstavvik, men rett og slett drar nytte av en eksepsjonell genetisk sammensetning.

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En familie av toppidrettsutøvere

Robert Bobroczkyi skylder i stor grad sin «ekstraordinære» fysikk til foreldrene sine, begge dyktige idrettsutøvere. Faren hans, Zsigmond Bobroczkyi, er en tidligere rumensk internasjonal basketballspiller, 2,16 meter høy, som blant annet spilte sammen med NBA-giganten Gheorghe Mureșan. Moren hans, Brunhilde, en tidligere volleyball- og håndballspiller, er 1,85 meter høy. Oppvokst i denne atletiske familien, ble unge Robert naturlig tiltrukket av en karriere innen basketball, hvor fysikken hans så ut til å love en lys fremtid.

En lovende start på banen

Den unge rumenerens atletiske karriere startet i 2014 da den italienske klubben Stella Azzurra rekrutterte ham til ungdomsakademiet sitt. Der spilte han center og bidro til lagets seier i U15-mesterskapet. Han er anerkjent for sine skyte- og pasningsferdigheter på mellomdistanse, og krysset Atlanterhavet i 2016 for å bli med i det prestisjetunge SPIRE Institute i Geneva, Ohio. Han ble en mediesensasjon og ga næring til drømmene om en fremtidig rumensk NBA-stjerne. Deretter fortsatte han studiene ved Rochester Christian University i Michigan, og avsluttet collegekarrieren i 2022.

En basketballkarriere hemmet av ryggproblemer

Selv om karriereveien hans virket fastlagt, innhentet den fysiske virkeligheten Robert Bobroczkyi til slutt. Den tidligere basketballspilleren lider av alvorlig skoliose og kroniske ryggsmerter, en direkte konsekvens av hans såkalte eksepsjonelle fysikk.

Disse helseproblemene kompliserte gradvis hans sportslige sysler på høyt nivå, og satte til slutt en stopper for hans profesjonelle ambisjoner innen basketball. I 2022, i en amerikansk podkast, snakket han selv om «utsiktene til å måtte se mot andre horisonter». En overgang han beskrev som «vanskelig» for en ung mann hvis hele liv frem til da hadde sett ut til å dreie seg om basketballbanen.

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Fra basketballbanen til storskjermen med Alien: Romulus

I 2024 tok Robert Bobroczkyis skjebne en uventet vending. Han debuterte på film i «Alien: Romulus», den niende delen av skrekksagaen regissert av Fede Álvarez. Han spilte «The Offspring», en hybrid som er halvt menneske, halvt Xenomorph og dukker opp i filmens siste akt.

Skuespilleren ble valgt på grunn av sin unike fysikk: hans lange, slanke kropp og uvanlige gange gjorde at skapningen kunne bringes til live med minimale digitale effekter. En stor del av forestillingen var avhengig av sminke og proteser, noe som krevde mellom fem og seks timers forberedelse hver morgen.

En prestasjon som ble hyllet av hele filmteamet

Til tross for manglende skuespillererfaring imponerte Robert Bobroczkyi hele filmteamet. Regissør Fede Álvarez roste offentlig arbeidet hans: «Han leverte en utrolig prestasjon for noen som aldri hadde gjort noe lignende før. Å være høy er én ting – ved siden av Cailee [Spaeny], som er 1,52 meter høy, er det magi. Men han hadde et talent som blåste oss alle av banen.»

Filmens visuelle effektleder, Daniel Macarin, fortalte Variety: «Første gang jeg så rushingen med denne skuespilleren, over 2 meter høy, i kostymet sitt, var det skremmende.» For å forberede seg til rollen gjennomgikk Robert Bobroczkyi flere måneder med trening i skuespill og scenebevegelse.

En birolle i Backrooms, en annen etterlengtet franchise

Suksessen til filmen «Alien: Romulus» åpnet Hollywoods dører for den unge rumenske skuespilleren. I 2026 fortsatte Robert Bobroczkyi sin blomstrende karriere ved å bli med i rollebesetningen til «Backrooms», den etterlengtede filmatiseringen av skrekkserien som ble født på sosiale medier. Bobroczkyi portretterer en skremmende skapning, og bekrefter dermed sin posisjon som en skuespiller som spesialiserer seg på urovekkende, overlegne figurer. Det er en nisje der han følger i fotsporene til andre store skuespillere som avdøde Neil Fingleton («Game of Thrones», «X-Men»).

Et karriereskifte som resonnerer med yngre generasjoner

Utover hans individuelle prestasjoner, resonnerer Robert Bobroczkyis karriere spesielt med hans generasjon. I en tid der mange unge idrettsutøvere opplever karrieren sin avbrutt av skader, viser reisen hans at det er mulig å komme seg tilbake og forvandle en fysisk egenskap til en profesjonell ressurs.

Ved siden av skuespillerkarrieren studerer han også cybersikkerhet ved Rochester Christian University, noe som viser at han nekter å være begrenset til én vei. Denne flerdimensjonale tilnærmingen sier mye om hans tilpasningsevne.

Fra basketballbanen til storskjermen har Robert Bobroczkyi skapt en av vår tids mest uventede karriereoverganger. Den tidligere rumenske basketballstjernen har i bare to filmer etablert seg som en ledende skikkelse innen samtidsskrekkfilm. Denne utviklingen beviser at slutten på en sportskarriere også kan være begynnelsen på et nytt eventyr – noen ganger langt mer overraskende enn noen kunne ha forestilt seg.