Anne Hathaway gjør et stort inntrykk i en voluminøs rød kjole

Tjue år etter å ha spilt Andy Sachs i «The Devil Wears Prada» fortsetter den amerikanske skuespillerinnen Anne Hathaway å skinne med sin sans for stil. Ved verdenspremieren på den etterlengtede oppfølgeren dominerte hun den røde løperen.

En verdensnyhet innenfor motebransjen

Verdenspremieren på «The Devil Wears Prada 2» fant sted i New York City, foran Lincoln Center, og gjenforente hele den originale rollebesetningen: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt og Stanley Tucci. Arrangementet levde opp til alle forventninger innen mote, med kreasjoner av Louis Vuitton, Givenchy, Schiaparelli og mange andre.

Ensemblet hadde bestemt at antrekkene som ble brukt på premieren skulle doneres til Komiteen for beskyttelse av journalister allerede dagen etter – en symbolsk gest som ga en ekstra dimensjon til denne allerede etterlengtede kvelden.

En skreddersydd, rød og skulpturell Louis Vuitton-kjole

Anne Hathaway, stylet av Erin Walsh, valgte en skreddersydd rød satengkjole av Nicolas Ghesquière for Louis Vuitton, utsmykket med spisse horn i hver ende av halsutringningen. Den strukturerte, rene og presise overdelen ga god plass til det overdrevent voluminøse skjørtet, hvis plisserte, hevede kjegler ga silhuetten en arkitektonisk og grafisk kvalitet, langt fra den tradisjonelle ballkjolen.

Anne Hathaway fullførte antrekket med matchende åpne hæler, dinglende øredobber, en rubinring og et diamantarmbånd. Rosefarget sminke og en myk frisyre fullførte et antrekk der alt, fra topp til tå, var i full harmoni med et selvsikkert fargevalg.

Motepressens perspektiv

Blant observatører var reaksjonen enstemmig: «Dette er Anne vi kjenner og elsker: klassisk, men likevel moderne, romantisk, men skjerpet av en arkitektonisk finish som demper sødmen. Og rødt har alltid vært fargen hennes – effekten var umiddelbar.» Med sin korsetterte overdel og vide skjørt hyllet antrekket klassisk haute couture, samtidig som det omfavnet en tydelig moderne dristighet.

Med en av kveldens mest minneverdige opptredener minnet Anne Hathaway alle på at hun ikke bare er en ikonisk skuespillerinne, men også et sant stilikon. Én ting er sikkert: tjue år etter «The Devil Wears Prada» fortsetter hun å diktere trender – og gjøre den røde løperen til sin lekeplass.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
