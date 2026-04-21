«Jeg levde et mareritt»: En skuespillerinne fra Bridgerton bryter tausheten om sin mentale helse.

Den britiske skuespillerinnen Ruby Barker, kjent for sin rolle i serien «Bridgerton», har bestemt seg for å åpne seg om en vanskelig virkelighet. I et svært personlig Instagram-innlegg diskuterte hun de synlige effektene behandlingen for bipolar lidelse har hatt på kroppen sin.

«Noen dager hater jeg meg selv i speilet.»

Ruby Barker delte en video fra treningsstudioet, der hun filmet seg selv på tredemølle og viste en vekt som viste 112,5 kg. I bildeteksten forklarer hun at denne vekten er et direkte resultat av åtte måneder med medisiner for hennes bipolare lidelse, og kaller denne kroppslige endringen for «medisinsk vektøkning». «Mange av dere kjenner historien min og kampene jeg har kjempet mens jeg lever med bipolar lidelse. Dette er den fysiske ettervirkningen av åtte måneder med behandling – og ærlig talt, det bringer en helt ny mental utfordring med seg», skrev hun.

Skuespillerinnen prøvde ikke å bagatellisere vanskeligheten med det hun gikk gjennom. Hun innrømmet at hun noen dager «hatet» å se seg selv i speilet, fanget i en spiral av sammenligning med sin tidligere kropp eller med andre. «Det kan føles som et skikkelig mareritt, og det forsvinner ikke bare over natten», innrømmet hun, før hun oppfordret folk til å være tålmodige med seg selv. Hun takket også partneren sin, Oliver, for hans støtte gjennom hele denne reisen.

Én ting jeg ikke ser snakket nok om, er hvor vanskelig det er å takle medisinsk vektøkning. Vel ... her er jeg. Mange av dere kjenner historien min og kampene jeg har møtt med bipolar lidelse. Dette er den fysiske ettervirkningen av åtte måneder med behandling – og ærlig talt har det medført en helt ny mental utfordring. Hurra 🙃 Jeg gjør det jeg kan, og jeg er takknemlig for at Oliver støtter meg gjennom den. Ønsk meg lykke til på denne reisen, for det er ikke lett. Jeg føler virkelig med alle som sliter med vekten sin – sammenligningen, speilet, den konstante mentale støyen. Noen dager hater jeg det jeg ser og klarer ikke å slutte å måle meg selv mot mitt tidligere jeg eller andre. Det kan føles som et levende mareritt, og det løser seg ikke over natten. Men på en positiv note: i dag er min fjerde dag uten vape, og jeg føler allerede fordelene med kardioen min. Ett steg av gangen.

To psykotiske episoder siden Bridgerton

Ruby Barker hadde allerede brutt tausheten i 2022, og avslørte at hun hadde opplevd to psykotiske episoder, den første inntraff rett etter innspillingen av sesong 1 av «Bridgerton». «Jeg har slitt siden Bridgerton, det er sannheten. Jeg var veldig dårlig. Jeg var på sykehuset», sa hun den gangen. Hun ble senere diagnostisert med bipolar lidelse og beskrev det som «et indre raseri drevet av traumer mellom generasjoner».

Netflix og Shondaland i søkelyset

Mens hun i 2022 takket Netflix for å ha «reddet livet hennes» ved å caste henne, har Ruby Barker siden endret mening. I en podkast ved Oxford University anklaget hun strømmeplattformen og produksjonsselskapet Shondaland for aldri å ha kontaktet henne etter sammenbruddene.

Hun fremhevet også det smertefulle paradokset ved å spille en utstøtt og isolert karakter – Marina Thompson – mens hun selv følte seg forlatt bak kulissene. «Da jeg ble innlagt på sykehuset en uke etter innspillingen av sesong 1, ble det virkelig dyttet ned og holdt stille fordi serien snart skulle sendes», betrodde hun.

Til tross for den rystende historien hennes, avsluttet Ruby Barker innlegget sitt på en håpefull tone. Hun nevnte at hun var på sin «fjerde dag uten vaping» og at hun hadde «opplevd forbedringer i kardioutholdenheten». «Ett skritt av gangen», konkluderte hun. I kommentarene ga følgerne hennes henne overveldende støtte og takket henne for å ha åpnet samtalen om de ofte oversette bivirkningene av psykiatriske medisiner.