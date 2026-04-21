Sangerinnen Christina Aguileras kjole og klipp skapte furore på den røde løperen.

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Christina Aguilera kom ikke til Breakthrough Prize 2026 bare for å dukke opp. Hun gjorde en slående entré på to måter: en glamorøs svart kjole og en hårklipp som overrasket alle.

Et utseende designet fra topp til tå

Ved den 12. Breakthrough Prize-seremonien den 18. april 2026 i Santa Monica avduket Christina Aguilera det som raskt ble et av kveldens mest omtalte antrekk. Sangerinnen dukket opp i en svart kjole med bare skuldre og en strukturert overdel i skinneffekt som skapte en timeglasssilhuett. Skjørtet forvandlet seg gradvis til et plissert drapering med halvtransparente paneler, som kontrasterte til toppens formalitet. Et lett slep bak myknet opp helhetsinntrykket.

For kvelden var Christina Aguilera i følge med forloveden Matthew Rutler, som så elegant ut i en svart dress. Sammen dannet de et av de mest stilige parene under årets Breakthrough Prize-seremoni, med kallenavnet «vitenskapens Oscar».

Tilbehør i tråd med det svarte temaet

Christina Aguilera fullførte antrekket sitt med et halskjede med en stor mørk stein på en tettvevd diamantkjede, et delikat armbånd og flere ringer. Svarte, spisse, åpne hæler fullførte et helt monokromatisk utseende, helhetlig fra første blikk til siste detalj.

Den virkelige overraskelsen: hårklippen

Selv om kjolen absolutt fanget oppmerksomheten, var det hennes nye hårklipp som utløste flest reaksjoner. Christina Aguilera, kjent for sine lange blonde lokker, ankom med en hakelang bob med lett krøllete tupper, som innrammet ansiktet hennes på en ren, nesten geometrisk måte. Signaturdetaljen: en mikropannelugg. Klippen, stylet av hårstylist Yuichi Ishida, finner en balanse mellom dristig modernitet og raffinert eleganse.

Ved å velge et perfekt utført helsvart utseende og en dramatisk hårtransformasjon, beviste Christina Aguilera at hun vet hvordan hun skal overraske. Ved å blande klassisk eleganse med en moderne vri, gjorde hun et minneverdig opptreden og bekreftet sin status som et ikon som er i stand til å gjenoppfinne seg selv uten å gå ubemerket hen.

