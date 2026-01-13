Ved å avsløre at hun er i et forhold med en kvinne, sjokkerer dette thailandske idolet fansen hennes

I Thailand, som ellers i Asia, forblir kjærlighetslivet til idoler (eller «idoler», det engelske begrepet som brukes i Japan) ofte innhyllet i tabu, spesielt når det gjelder skeive forhold. I strid med denne skjønnsmessige forventningen valgte skuespillerinnen og tidligere idolet «Miusic» Praewa Suthamphong å snakke åpent om forholdet sitt med en kvinne under en direktestrømming med fansen sin. Hennes offentlige uttalelse, som møtte overraskelse og sjokk fra noen og enorm støtte fra andre, har gjenopplivet debatten om LHBT+-synlighet i idolbransjen.

Fra BNK48 til anerkjent skuespillerinne

Miusic ble først kjent som et av grunnleggerne av BNK48, Bangkok-avdelingen av det berømte AKB48-konseptet, som hun ble med i i 2017 før hun «uteksaminerte» seg i 2022. Parallelt vendte hun seg til film og fikk oppmerksomhet i filmen «Where We Belong» (2019), som ga henne prisen for beste kvinnelige birolle ved den 29. Suphannahong Awards, og spilte deretter hovedroller i serier som «Thun Thai» eller «Runaway».

En levende åpenbaring til fansen hans

Tidlig i januar 2026, under en direktesending med fansen sin, svarte «Miusic» Praewa Suthamphong på spørsmål om karrieren og rollene sine ... før hun snakket om privatlivet sitt. Hun avslørte at hun for tiden har en kjæreste, og spesifiserte at hun ikke er en kjendis og at hun derfor foretrekker å ikke eksponere henne på kamera, av respekt og for å beskytte henne.

«Jeg har en kjæreste. Kjæresten min – hun er ikke i denne bransjen, hun har sitt eget privatliv, så jeg vil ikke ha henne med i live-verdenen. Jeg må respektere hennes personlige rom, så jeg vil ikke nevne henne særlig mye. Men ja, hun er kjæresten min.»

Et idol som bekrefter sin skeive identitet

Denne avsløringen kom ikke ut av ingenting: Miusic hadde allerede forklart at hun identifiserte seg som panseksuell da hun ble spurt om sin interesse for GL-prosjekter (girls love). Ved å bekrefte forholdet sitt med en kvinne i dag, samkjører hun sine tidligere uttalelser med sitt offentlige image, noe mange fans applauderer som en gest av oppriktighet og mot.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av ♡sundəɢ♡ (@miu.miusic)

Selv om nyheten kan overraske eller til og med sjokkere noen seere som er vant til idoler som er «polerte» og «nøytrale» i forholdene sine, understreker mange nettkommentatorer viktigheten av denne synligheten i en asiatisk kontekst. For fansen hennes sender det å se et tidligere populært idol åpent leve forholdet sitt mens hun forfølger en vellykket skuespillerkarriere et sterkt budskap: det er mulig å være seg selv uten nødvendigvis å gi opp sin plass i bransjen.