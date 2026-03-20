Ved bassenget imponerer denne basketballspilleren med sine «definerte magemuskler»

Den amerikanske basketballspilleren Cameron Brink imponerer internettbrukere ved bassengkanten med sin «formede magemuskel», mens hun nyter hetebølgen i Los Angeles etter utdrikningslaget.

Selfier som skaper oppstyr på sosiale medier

19. mars 2026 delte Cameron Brink, center for Los Angeles Sparks og Breeze BC i Unrivalled-ligaen, en serie bilder ved bassengkanten. Badende i californisk solskinn fanget hennes minimalistiske antrekk og tonede magemuskler absolutt oppmerksomheten til følgerne hennes. Bildeteksten lød ganske enkelt: «Savnet LA ❤️‍🔥», en referanse til den rekordbrytende hetebølgen som herjer regionen.

Utover selve bildene, er det nettreaksjonene som er virkelig fengslende. På sosiale medier har kommentarene strømmet inn, alt fra beundring til entusiasme. Mange brukere roser hennes «imponerende fysikk», noen nevner til og med «upåklagelig atletisk evne», mens andre fremhever hennes «ro foran kameraet» og «naturlige karisma». Midt i komplimenter, entusiastiske emojier og beundrende meldinger er én ting klart: disse bildene har gjort et varig inntrykk og gjenspeiler fullt ut den generelle følelsen til fansen, som i stor grad har blitt vunnet over av dette innlegget.

Triumferende tilbakekomst etter utdrikningslaget

Ferskt fra utdrikningslaget sitt på Resort at Pelican Hill (Newport Beach), hvor hun feiret det kommende bryllupet med Ben Felter – en informatikkstudent – (bryllupet er planlagt 14. november 2026 i Palo Alto), koser Cameron seg i LA. Blant vennene hennes er basketballspilleren Brooke Demetre, volleyballspilleren Sydel Curry Lee og volleyballspilleren Callie Rivers Curry. Vennene kommenterte: «Bombe magemuskler!»

Oppsummert bekrefter denne feriegløden – strand, bølger – til den amerikanske basketballspilleren Cameron Brink hennes status som et sports- og moteikon, borte fra banen på grunn av bryllupsforberedelser.