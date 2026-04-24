Madonna tilbyr en belønning for å finne et savnet vintage-antrekk.

Fabienne Ba.
Den amerikanske sangeren og låtskriveren Madonna lanserte nylig en uvanlig appell etter at flere plagg fra garderoben hennes forsvant. Disse klærne, som hun brukte under en minneverdig opptreden på Coachella-festivalen i 2026, har langt mer enn symbolsk verdi for henne.

Et antrekk som forsvant etter en opptreden på scenen

På Coachella-festivalen i 2026 (10.–19. april) overrasket Madonna publikum ved å bli med den amerikanske sangeren og låtskriveren Sabrina Carpenter på scenen. Til anledningen hadde hun på seg et vintage-antrekk som inkluderte en jakke, et korsett og en kjole. Kort tid etter arrangementet forsvant dessverre disse plaggene, noe som forårsaket Madonna bekymring.

Klær med høy personlig verdi

I en melding delt på sosiale medier forklarte Madonna at disse klærne «ikke bare er scenekostymer». De er en del av hennes personlige og kunstneriske historie. Hun bemerket også at andre plagg fra samme periode mangler, noe som forsterker hennes tilknytning til dette nå tapte ensemblet.

En belønning for at de kom tilbake

Som svar på denne situasjonen annonserte Madonna at hun ville tilby en belønning til alle som kunne returnere klærne i god stand. Hun uttrykte håp om at noen ville finne dem og ta kontakt, og dermed lanserte hun en direkte appell til lokalsamfunnet.

Et slående utseende

Denne opptredenen på Coachella 2026 markerte et spesielt øyeblikk, mer enn tjue år etter Madonnas første opptreden på dette ikoniske arrangementet. Sammen med Sabrina Carpenter fremførte hun noen av sine mest kjente sanger, og ga publikum en etterlengtet overraskelsesopptreden.

Ved å tilby en belønning for å finne dette vintageantrekket, fremhever Madonna viktigheten av gjenstander knyttet til karrieren hennes. Utover deres materielle verdi, legemliggjør disse smykkene en del av hennes kunstneriske arv, som nå er i sentrum for en uvanlig appell.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
