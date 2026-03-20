Denne fremadstormende sangeren blir ansett som «for maskulin», og møter kritikk for utseendet sitt.

Anaëlle G.
@itsyoungmiko / Instagram

Den puertoricanske rapperen og sangeren og låtskriveren Young Miko møter kritikk for å være «for maskulin» på grunn av sin androgyne stil og «aggressive trap flow».

En streetwear-stil som ikke er universelt populær på nett.

Unge Miko har ofte på seg overdimensjonerte hettegensere, vide bukser, XXL-kjeder, tykke joggesko og kort hår eller en bakoversveiset hestehale – et «guttejente»-utseende som kolliderer med de såkalte tradisjonelle «feminine kodene» innen reggaeton. Denne gjenoppdagede Y2K-stilen – inspirert av anime og tatoveringer – forsterker imaget hennes som en «skeiv dronning», men tiltrekker seg latterliggjøring på sosiale medier, og anklager henne for å være «ikke kvinnelig nok» eller «som en gutt».

Skeiv motreaksjon i urban latin

Hennes direkte rap – som i «Lisa» eller «Årets nybegynner» – tar i bruk macho-kodene til urban rap, der flørting er direkte og ufiltrert. Denne holdningen, ofte beskrevet som en «aggressivt maskulin posisjonering», undergraver normene i en sjanger som historisk sett er preget av patriarkat og homofobi. Resultatet: en virulent motreaksjon på nett, der noen dømmer henne som «for rar for å være lesbisk», noe som avslører de fortsatt sterke normative forventningene, selv innenfor hennes eget publikum.

Som en åpent lesbisk kunstner utfordrer Young Miko konvensjoner ved å skildre lesbiske forhold uten å redusere dem til lidelse eller marginalisering. Denne synligheten ledsages imidlertid av tilbakevendende sexistisk og homofobisk kritikk: bemerkninger om at kroppen hennes anses som «for maskulin», om utseendet hennes uten sminke, eller om at hun nekter å tilpasse seg tradisjonelle kjønnskategorier.

Denne kontrasten blir desto mer slående ettersom suksessen hans fortsetter å vokse – utsolgte konserter, særlig på El Coliseo i 2025, og store samarbeid med personligheter i sjangeren som den colombianske latin-trap- og reggaeton-sangeren Karol G. Til tross for dette vedvarer kritikken på sosiale nettverk som TikTok eller Reddit, noe som illustrerer spenningene mellom kunstnerisk evolusjon og kulturell motstand i den urbane scenen.

Nominert til en Latin Grammy, utsolgt XOXO-turné: Unge Miko gjør endelig kritikk om til styrke og skaper et trygt rom for LHBTQ+-personer i Latin trap (en musikalsk undersjanger av latin hiphop).

Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
Som 55-åring åpner Uma Thurman seg om et livsvalg hun nå angrer på.

