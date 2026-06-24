På tribunen under VM tiltrekker Alexandra Daddario seg alles oppmerksomhet.

Léa Michel
@alexandradaddario / Instagram

Alexandra Daddario hadde en dag i en fans liv. Den amerikanske skuespillerinnen, best kjent for rollen sin i serien «The White Lotus», var til stede på en FIFA World Cup 2026™-kamp iført en England-drakt. På Instagram delte hun en karusell av bilder som gledet følgerne hennes – inkludert et morsomt øyeblikk med David Beckham.

Et 100 % England-supporterutseende

For anledningen hadde Alexandra Daddario ikledd seg det perfekte supporterantrekket. Hun hadde på seg den hvite engelske landslagstrøyen, en marineblå caps prydet med Three Lions-våpenskjoldet og et matchende skjerf. Med et smil poserte hun lekent for kameraet og dannet en ramme med fingrene. Et friskt og muntert utseende som utstrålte entusiasmen fra kampdagen.

En vennlig selfie med David Beckham

Høydepunktet i innlegget: på et av bildene rammet Alexandra Daddario lekent inn David Beckham, sittende i en boks rett over henne, for å inkludere ham i selfien sin. Den tidligere fotballstjernen nølte ikke, men la merke til scenen og ga henne et smil og tommelen opp. En spontan og vennlig utveksling som gledet internettbrukerne.

Midt i en VM-kamp

Denne dagen falt sammen med kampen mellom England og Ghana, spilt i Boston og endte 0-0. Alexandra Daddario var langt fra den eneste kjendisen som var til stede: rapperen Stormzy, sangeren Marcus Mumford og TV-programlederen Jeremy Clarkson var også der. Bevis, om noen, var nødvendig for at VM tiltrekker seg stjerner langt utenfor banen.

Fansen vant over

Ikke overraskende utløste innlegget en bølge av entusiastiske reaksjoner. I kommentarfeltet roste brukerne Alexandra Daddarios strålende smil, smittende energi og hennes viftelignende utseende. Mange la også merke til, med moro, samtalen hennes med David Beckham.

Mellom sitt fanaktige opptreden og et hyggelig øyeblikk med David Beckham leverte Alexandra Daddario en strålende og sjarmerende prestasjon i VM. En dag fylt med godt humør, som vant over fansen hennes – og beviste nok en gang at atmosfæren på tribunen er en integrert del av opptoget.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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