Nicole Kidman overrasker fansen med naturlige krøller

Den australsk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten, sangeren og regissøren Nicole Kidman ser ut til å ha begitt seg ut på en større hårforvandling, med veloverveide, men bestemte skritt. Hun delte et nytt Instagram-bilde der hun ser ut med håret i sin naturlige tilstand – det vil si krøllete. Et enkelt øyeblikksbilde, men det har allerede gått viralt blant følgerne hennes.

Et landlig utseende med tillatelse fra «Weekend Vibes»

På det aktuelle bildet, som er lagt ut på Instagram-kontoen hennes, poserer Nicole Kidman rolig, lent mot tregjerdet på et jorde der hester beiter. Omgivelsene er landlige, milde og perfekt sommerlige. Og antrekket hennes komplementerer landskapet: straight leg jeans i mørk vask, en lyseblå lett bomullsskjorte over en enkel hvit t-skjorte og et par hvite joggesko.

Det var fremfor alt håret hennes som fanget internettbrukernes oppmerksomhet. Med lukkede øyne og hodet litt på skrå, viste Nicole Kidman stolt frem en manke med stramme, urettet blonde krøller. «Helgvibber 💛», skrev hun ganske enkelt under bildet. En sann erklæring om håret hennes, med andre ord.

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Naturlige krøller, gjenoppdaget de siste månedene

Denne opptredenen er faktisk ikke et unntak. Siden begynnelsen av året har Nicole Kidman hatt en rekke opptredener «utenfor jobb» med håret i sin naturlige tilstand. I januar feiret hun nyttår med løstsittende krøller. Deretter poserte hun på en veranda sammen med søsteren sin i en grønn blondekjole. Og igjen, på flyplassen, under en tur til Chile, i Sydney, og til og med under en nylig dag på stranden i Sør-Frankrike hvor hun hadde stylet krøllene sine i en høy knute. Denne konsistensen, måned etter måned, avslører en veritabel hårtransformasjon.

I sine tidlige dager ble Nicole Kidman identifisert av sitt krøllete røde hår – det samme håret som dukket opp i hennes første Hollywood-roller. Før de røde løpertrendene på 1990- og 2000-tallet førte til at hun systematisk rettet håret, noe som gjorde det til et av de mest gjenkjennelige visuelle varemerkene i bransjen. Mer enn bare en frisyre, ble disse krøllene til slutt den «fritids»-signaturen til en skuespillerinne som ser ut til å ønske å nærme seg femtiårene mer og mer på sin egen måte – det vil si uten pretensjoner, uten stilistisk overdrivelse.

Nicole Kidman poserer ikke bare for en weekendtur på landet. Bilde etter bilde sender hun et dypt relevant budskap: budskapet om en kvinne som velger håret sitt slik hun velger rollene sine – på en måte som er tro mot henne selv. Og kanskje det til syvende og sist er den sanne triumfen til en krøll som lenge har blitt neglisjert.