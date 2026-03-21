«Jeg har endret livsstil»: Denne 60 år gamle britiske kjendisen poserer stolt og snakker om overgangsalderen

På bursdagen sin vakte den britiske spaltisten, aktivisten og forretningskvinnen Meg Mathews oppsikt ved å dele sine tanker om overgangsalderen. Gjennom sin personlige beretning belyser hun et tema som fortsatt altfor ofte er innhyllet i taushet.

En symbolsk milepæl feiret offentlig

For å markere sin 60-årsdag arrangerte Meg Mathews en fest på The Langham Hotel i London, omgitt av nære venner og familie, inkludert datteren Anaïs Gallagher. Anaïs, kjent for sin rolle i britpop-scenen og som ekskona til den britiske sangeren og låtskriveren Noel Gallagher, gjorde en bemerkelsesverdig opptreden. Flere andre kjendiser var også til stede, inkludert den britiske skuespillerinnen Sadie Frost og den britiske komikeren og TV- og radioprogramlederen Alan Carr, som fremhevet betydningen av denne festlige og symbolske begivenheten.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av 🖤MEGMATHEWS 🖤 (@megmathewsofficial_)

En åpen diskusjon om overgangsalderen

Utover denne feiringen har Meg Mathews utmerket seg de siste årene ved sin villighet til å snakke åpent om overgangsalderen. I et intervju forklarte hun at hun ikke umiddelbart forsto hva som skjedde med henne. Hun trodde først at hun led av en annen tilstand før hun identifiserte symptomene knyttet til denne hormonelle overgangen. Hun nevnte spesifikt en følelse av isolasjon, knyttet til mangelen på informasjon tilgjengelig på den tiden. En opplevelse som deles av mange kvinner, ifølge helseeksperter.

Bedre forståelse av en fortsatt tabu-fase

Stilt overfor disse utfordringene forklarer Meg Mathews at hun har endret livsstilen sin dyptgående. Hun inntar nå en rutine som fokuserer på fysisk og mental velvære. Hun bor i Cornwall, og foretrekker også en livsstil nær naturen, med utendørsaktiviteter som bading i havet. Denne balanseringen er en del av en omfattende tilnærming som tar sikte på å bedre håndtere effektene av overgangsalderen.

Overgangsalderen er fortsatt et tema som sjelden diskuteres offentlig, til tross for dens innvirkning på livene til mange kvinner. Symptomene kan variere betydelig: søvnforstyrrelser, humørsvingninger, tretthet og fysiske endringer. Ved å dele sine erfaringer bidrar Meg Mathews til å gjøre denne fasen av livet mer synlig og oppmuntrer til bedre forståelse. Historien hennes fremhever også viktigheten av informasjon og støtte, som ofte anses som utilstrekkelig av de berørte.

Meg Mathews legemliggjør dermed en sterk tilnærming til aldring og kroppslige forandringer. Ved å dele sin erfaring med overgangsalderen bidrar hun til å endre oppfatninger og oppmuntre til friere diskusjon om kvinners helse.