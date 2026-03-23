«En prinsesse»: Skuespillerinne Chase Infiniti får folk til å snu seg i en ruffet kjole

Den amerikanske skuespillerinnen Chase Infiniti så ut som en ekte prinsesse i en overdådig indigofarget kjole med rysjer til åpningen av Series Mania-festivalen i Lille, Frankrike.

En moderne prinsessekjole

Da skuespillerinnen skulle gå på den røde løperen i Lille den 20. mars, valgte hun en dyp indigoblå kreasjon, helt spesiallaget av Louis Vuitton. Den luksuriøse satengkjolen hadde en romantisk rysjeutringning, en flerlags plissert overdel og, mest bemerkelsesverdig, et voluminøst skjørt i pannier-stil som blusset ut som en kongelig ballkjole. Hver bevegelse skapte en kaskadeeffekt av stoff, som fremhevet hennes moderne prinsesse-tiltrekningskraft. Fansen elsket det: «En prinsesse» eller «Lilla er din farge».

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Thomas Floyd (@thomasfloyd.pro)

Minimal styling, maksimal effekt

Som den nyeste ambassadøren for et luksusmerke lot Chase Infiniti kjolen tale for seg selv. Hun pyntet antrekket sitt enkelt med en delikat lianmønstret choker som omsluttet halsutringningen uten å overskygge kjolen. Håret hennes var stylet i en elegant oppsatt stil, som minnet om den sofistikerte sminken hun hadde på Oscar-utdelingen, mens ny sminke fremhevet hudfargen hennes, med rosenrøde lepper som subtilt komplementerte kjolens dypblå farge.

Siden gjennombruddsrollen som Willa i den Oscar-vinnende filmen «One Battle After Another» har den amerikanske skuespillerinnen Chase Infiniti konsekvent vist frem spektakulære antrekk: etter den lavendelfargede kjolen på Oscar-utdelingen har dette indigofarget sementert hennes status som den «nye dronningen av den røde løperen». Samarbeidet hennes med luksusmerket Louis Vuitton – fra Oscar-seremonien til Series Mania-festivalen – har allerede plassert henne blant de mest fremtredende moteambassadørene for øyeblikket.