«Enda vakrere med alderen»: Cindy Crawford gjenoppfinner strandtøy med eleganse

Den amerikanske supermodellen Cindy Crawford er en av de mest beundrede skikkelsene i moteverdenen. På et nytt bilde utgitt av hennes eget kosmetikkmerke poserer hun sløvt i solen, i en scene et sted mellom åpenhjertig oppførsel og rød løper. Og resultatet er, ikke overraskende, universelt anerkjent.

En nikk til 90-tallet

På fotografiet poserer Cindy Crawford nonchalant, sittende i en lenestol i tre med føttene hvilende på et utendørsbord. Hun har på seg en svart badedrakt med dyp utringning, toppet med et glitrende diamanttenniskjede. På føttene har hun svarte sandaler med hæl. En hvit frottémorgenkåpe faller over skuldrene hennes med studert nonchalanthet.

Nikket til 1990-tallet stopper ikke der. Cindy Crawford har på seg en voluminøs blowout, et par svarte cat eye-solbriller og holder en bok av Claudia Schiffer dedikert til motefotografering fra det samme tiåret. Alt ved stylingen hennes omfavner derfor fullt ut tilbakekomsten til storhetstiden.

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Internettbrukerne er enige

Kommentarene under bildet er bemerkelsesverdig enstemmige. Internettbrukere roser ikke bare bildets skjønnhet, men også – og spesielt – måten Cindy Crawford eldes med en slik ynde. «Enda vakrere med alderen», skriver en. «Bevis på at skjønnhet ikke har noen aldersgrense», legger en annen til. Denne utstrømningen av beundring, i en tid med hyperkorrigert estetikk, fungerer som en kraftig plattform for å omfavne tidens gang.

Med dette bildet minner modellen Cindy Crawford oss om at eleganse ikke har noen utløpsdato når man er 60 – hvis noen fortsatt tvilte på det.