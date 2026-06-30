Camila Mendes feirer bursdagen sin med et sommerlig antrekk, 32 år gammel.

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Camila Mendes feiret bursdagen sin i solskinnet. For å markere 32-årsdagen sin delte hun et bilde på Instagram tatt på festen sin. Med et smil og en kake i hver hånd sjarmerte hun følgerne sine med dette gledelige bildet.

En deilig og solrik bursdag

På dette bildet poserer Camila Mendes utendørs på en solfylt fest. «En brigadeiro i den ene hånden, en cupcake i den andre. 32 har fått en flott start!» skrev hun lekent til bildet. Et søtt nikk – brigadeiroen er en berømt brasiliansk godteri, en nikk til hennes arv – som setter tonen for denne feiringen av hygge og glede. I bakgrunnen fullfører et bord dekket med bakverk den festlige scenen.

Et naturlig, sommerlig utseende

Stilmessig valgte Camila Mendes et avslappet, sommerlig antrekk. Hun hadde på seg en topp med spaghettistropper og et delikat blomstertrykk på gul bakgrunn, kombinert med et denimskjørt utsmykket med skimrende mønstre. Solbriller på toppen av hodet og en kort bob fullførte dette solkyssede, uanstrengte antrekket. En naturlig og strålende stil, perfekt tilpasset festens sommerlige atmosfære.

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Fansen møtte opp i hopetall

Ikke overraskende utløste dette bursdagsinnlegget en bølge av reaksjoner. I kommentarfeltet overøste internettbrukere henne med komplimenter og lykkeønskninger, og roste både hennes gode humør og hennes sommerlige antrekk. Dette bekrefter hengivenheten fansen hennes har for henne, og setter pris på disse mer personlige øyeblikkene hun velger å dele.

Med dette bursdagsbildet feiret Camila Mendes sin 32-årsdag med glede og godt humør. Ikke overraskende gledet dette fansen hennes, hvorav mange ønsket henne gratulerer med dagen.