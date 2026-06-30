Hannah Waddingham, 51, skapte furore i en fløyelskjole under en sjelden offentlig opptreden

Den britiske skuespillerinnen og sangeren Hannah Waddingham skapte nylig furore i London i en fløyelskjole, akkompagnert av sin nye partner – en av hennes sjeldne offentlige opptredener som par.

En svært etterlengtet verdenspremiere i London

Hannah Waddingham var til stede på verdenspremieren på sin nye serie, «Ride or Die», i London. Skuespillerinnen, som ble internasjonalt kjent med serien «Ted Lasso» – som hun vant en Emmy-pris for – presenterte sitt nyeste TV-prosjekt, omgitt av hele teamet sitt. Denne viktige milepælen i karrieren hennes ble gjort enda mer spesiell av partnerens tilstedeværelse.

En fløyelskjole med halterneck

Hannah Waddingham valgte en spesielt elegant kjole til sitt London-opptreden. Den dype fløyelskjolen har en halterneck-utringning med rynking, en V-hals og en høy sidespalte som strekker seg opp til låret. Dette stilvalget gjenspeiler Hannah Waddinghams forkjærlighet for elegante moteplagg som samtidig utstråler raffinement og modernitet.

Nøye utvalgt tilbehør

For å fullføre antrekket valgte Hannah Waddingham tilbehør som komplementerte kjolen hennes perfekt. På føttene hadde hun stropper i en varm brun fargetone, noe som ga et snev av mykhet til helhetsinntrykket. I ørene fanget dinglende diamantøredobber lyset med hver rotasjon av hodet, et uttrykk for subtil raffinement.

Hennes berømte platinahår var satt opp i en høy knute, som innrammet ansiktet hennes og fremhevet kjolens arkitektoniske linjer. Et vakkert utseende som komplementerte hennes helhetsinntrykk perfekt.

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En opptreden sammen med Nick Beresford-Cleary

Kveldens andre store nyhet var tilstedeværelsen av hennes nye partner, Nick Beresford-Cleary. Paret gjorde sin første offisielle offentlige opptreden i begynnelsen av juni 2026, på Variety's Power of Women-arrangement i London. Ved den anledningen hadde Hannah Waddingham allerede valgt en halterneck-kjole i et selvlysende stoff som fanget lyset.

En skuespillerinne med en raskt voksende karriere

Utover dette nye privatlivet fortsetter Hannah Waddingham å skinne profesjonelt. Skuespillerinnen er kjent for et bredt publikum for rollen som Rebecca Welton i «Ted Lasso», den populære serien som ga henne en Emmy-pris, og har konsekvent diversifisert karrieren sin de siste årene. Fra filmopptredener og deltakelse i veldedighetsarrangementer til roller i flere etterlengtede produksjoner, har Hannah Waddingham etablert seg som en av de mest respekterte skikkelsene i sin generasjon.

Med fløyelskjolen, diamantøredobber og platinafrisyre gjorde Hannah Waddingham en av sine mest minneverdige opptredener i år. En demonstrasjon av at noen av de viktigste øyeblikkene, i moteverdenen så vel som i livet, også er de enkleste å feire.