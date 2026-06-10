Modell Emily Ratajkowski feirer 35-årsdagen sin i en rød kjole med utskjæringer.

Léa Michel
@emrata / Instagram

Den amerikanske modellen, skuespillerinnen og forfatteren Emily Ratajkowski, som feiret bursdagen sin 7. juni 2026, delte en serie bilder tatt i løpet av kvelden på Instagram. I sentrum av oppmerksomheten var en rød midikjole utsmykket med stigeutskjæringer, noe som umiddelbart skapte diskusjon.

En rød kjole med metalliske stigeutskjæringer

På de delte bildene ser Emily Ratajkowski ut i en dyp rød midikjole, tilpasset figuren hennes. Detaljen som gjør plagget spesielt slående: et metallisk rutenettmønster plassert midt på bysten, som skaper en serie horisontale, stigelignende utskjæringer. Dette forseggjorte, nesten skulpturelle, plagget forvandler silhuetten til et ekte couture-uttrykk.

Den valgte rødfargen er like elegant. Mettet, dyp, nesten filmatisk, står den i skarp kontrast til Emily Ratajkowskis solbrune hud og fanger lyset fra alle vinkler. En nyanse som minner om kjolene som ble brukt av italienske stjerner på 1950-tallet – Sophia Loren, Gina Lollobrigida – og passer perfekt til estetikken til en bursdagsfest som er tenkt som en virkelig spesiell begivenhet.

Stiletthæler med dyreprint i kontrast

For å fullføre antrekket: et par svart-hvite stiletthæler med dyreprint. Et motevalg som bryter opp renheten i den røde monokromen og gir antrekket et snev av stilistisk dristighet. Emily Ratajkowski valgte absolutt enkelhet i håret. Det lange brune håret hennes er løst, i en bevisst rufsete effekt som gir en avslappet følelse til helhetsinntrykket. Når det gjelder sminken, gjelder den samme minimalistiske tilnærmingen: en frisk hudfarge, definerte øyenbryn og lepper som også ser dyprøde ut. Fargeskjemaet er perfekt koordinert.

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Et innlegg delt av Emily Ratajkowski (@emrata)

En trygg og fri atmosfære

Utover antrekket er det den generelle atmosfæren i karusellen som virkelig skiller seg ut. Emily Ratajkowski poserer i forskjellige situasjoner – glasset i hånden eller i en prat med vennene sine – i en avgjort festlig setting. Vennene og kjendisene hennes gikk absolutt ikke glipp av muligheten. I kommentarene under innlegget skrev den russiske modellen Irina Shayk: «Vi elsket å feire deg i går kveld, min dronning.» Den meksikanske skuespillerinnen, sangeren og modellen Eiza González la ganske enkelt til : «Gratulerer med dagen, drømmejente.» Det er en påminnelse om hvor mye den amerikanske mote- og filmindustrien fortsatt er en verden av kvinnelig kameratskap.

Med denne røde utskjærte kjolen leverer Emily Ratajkowski en særdeles mesterlig demonstrasjon. Og bare 35 år gammel bekrefter hun at hun går inn i dette nye tiåret med den samme stilistiske dristigheten hun har dyrket siden debuten – nå kombinert med en skarp politisk bevissthet.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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