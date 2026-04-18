Skuespillerinnen Zoe Saldaña, iført en elegant kjole, avslører sine få tatoveringer.

Soraya
@zoesaldana / Instagram

Under en nylig fotoseanse for et stort magasin dukket den amerikanske skuespillerinnen, regissøren og produsenten Zoe Saldaña opp i en elegant kjole med rene linjer og åpen rygg, og avslørte for første gang foran et bredt publikum noen av sine vanligvis svært diskrete tatoveringer.

En enkel kjole som fremhever huden

Til denne fotograferingen hadde Zoe på seg en svart kjole med et tettsittende snitt som omfavnet figuren hennes perfekt, samtidig som huden hennes var synlig på sidene. Valget av dette minimalistiske designet gjorde at detaljene i kroppen hennes ble en integrert del av estetikken: stoffets lette stil, silhuettens flyt og tatoveringene hennes skapte et bilde som var både klassisk og intimt særegent.

I denne fotoserien har skuespillerinnen på seg diskré antrekk, alt fra en hvit Givenchy-topp til en lang hvit Balenciaga-kjole. Tatoveringene hennes fungerer som en intim signatur, en påminnelse om reisen hun fortsatt er forpliktet til, samtidig som de forblir harmonisk integrert i et bilde av en balansert kvinne.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Zoe Saldaña (@zoesaldana)

Sjeldne tatoveringer, men fulle av mening

Tatoveringene som er synlige på siden og venstre arm, dukker opp så tydelig for første gang i en høyprofilert mediesetting. I motsetning til noen kjendiser som skryter av tatoveringene sine, opprettholder Zoe Saldaña en diskret stil, med fine og delikate design som virker mer personlige enn rent estetiske.

Deres subtile design antyder personlige referanser, muligens knyttet til minner, familiebånd eller viktige livshendelser. Denne tilbakeholdenheten i utstillingen forsterker faktisk den visuelle effekten: tatoveringene er ikke påtvunget, de er oppdaget, og bidrar til et bilde som samtidig er elegant, autentisk og dypt legemliggjort.

Oppsummert gir fremveksten av disse tatoveringene i en så profilert kontekst som en stor magasinfotografering denne gesten en sterk symbolsk dimensjon: en måte å dele en veldig personlig del av seg selv på, uten å tilpasse seg kodene for overeksponering.

Article précédent
Med dette røde strandantrekket setter modellen Emily Ratajkowski trenden for 2026.
Article suivant
«En leksjon i stil»: Michelle Obama bruker sjokoladebrun farge med innslag av gull

Sangerinnen Sabrina Carpenters gullstøvler går absolutt ikke ubemerket hen.

På Coachella 2026 (10.–19. april) viste Sabrina Carpenter frem en retroinspirert stil med fargerike silhuetter og dristig tilbehør....

«En leksjon i stil»: Michelle Obama bruker sjokoladebrun farge med innslag av gull

Michelle Obama har nok en gang vist frem sin upåklagelige stil, og har valgt et monokromatisk sjokoladefarget antrekk,...

Med dette røde strandantrekket setter modellen Emily Ratajkowski trenden for 2026.

På en solrik strand dukker Emily Ratajkowski opp igjen i en rød badedrakt som fremhever figuren hennes. Valget...

«Vi elsker det naturlige utseendet»: Lizzo gjenoppliver et vintage strandantrekk

Den amerikanske sangeren Lizzo skaper bølger på Instagram med en sommerlig fotoshoot der hun stolt viser frem kroppen...

Skuespillerinnen Anne Hathaway skaper furore i New York i en «dristig» kjole

Anne Hathaway gjorde en slående comeback i hjertet av New York Fashion Week, hvor hun etablerte seg som...

Victoria Beckham feirer sin 52-årsdag i en fantastisk, flagrende kjole

Til sin 52-årsdag (17. april 2026) valgte Victoria Beckham en enkel, men likevel slående presentasjon, iført en flagrende,...