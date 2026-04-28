Den amerikanske modellen Brooks Nader har et antrekk som skaper oppstyr.

Noen antrekk er nok i seg selv til å fange alles oppmerksomhet. Brooks Nader demonstrerte dette nok en gang ved å dukke opp i en kort hvit arkivkjole fra La Perla, som raskt skapte furore.

Et stykke fra La Perla-arkivene hentet frem fra glemselen

Plagget det er snakk om er en kort hvit kjole fra La Perla-arkivene, laget av et mykt, litt gjennomsiktig stoff som faller vakkert. Det første som fanger blikket er halsutringningen, som holdes oppe av to tynne stropper. Denne minimalistiske konstruksjonen gir plagget sin umiddelbart gjenkjennelige karakter.

Kjolen er også utsmykket med en rekke små, flerfargede broderte blomster som går diagonalt over fronten. Denne romantiske detaljen skaper en slående kontrast til enkelheten og minimalismen i strukturen – mellom lettheten til et plagg og presisjonen til et couture-plagg.

En stil som setter kjolen i sentrum.

For å komplementere antrekket perfekt, valgte Brooks Nader en varm, lysende sminke, med en diskré nude leppestift og blondt hår stylet i voluminøse bølger som innrammet ansiktet hennes. Ingen unødvendige tilbehør. Resultatet er en silhuett der hver detalj ser ut til å ha blitt nøye gjennomtenkt, slik at kjolen forblir i fokus.

Brooks Nader går gjennom en spesielt aktiv periode i moteverdenen. I begynnelsen av april gjorde hun et inntrykk i en kort, svart blondekjole med tynne stropper til en påskemiddag i Malibu. Noen uker tidligere, på Fashion Trust US Awards 2026 i Los Angeles, hadde hun på seg en kort, drapert, skulderløs kjole i en blush-farge, kraftig samlet i midten for en korsetteffekt. Alle disse antrekkene peker mot en gjennomgående stilistisk tilnærming: korte, presise og selvsikre plagg.

En travel fremtid for modellen

Utenom moteverdenen blir Brooks Nader med i nyinnspillingen av «Baywatch» på Fox for 2026–2027-sesongen, der hun spiller Selene, den viljesterke kapteinen for Zuma-strandens livredderlag. Dette er en ny måte å uttrykke seg på for en personlighet som virker stadig mer komfortabel i rampelyset, i alle dens former.

Med dette slående utseendet bekrefter Brooks Nader sin sans for stil og sin evne til å modernisere arkivmaterialer. Mellom mote, image og nye prosjekter på skjermen fortsetter den amerikanske modellen sin oppgang og etablerer en stadig mer særegen signaturstil.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
