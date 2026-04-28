Skuespillerinnen Zoe Saldaña blender i en glitrende trompe-l'œil-kjole

Den amerikanske skuespillerinnen, regissøren og produsenten Zoe Saldaña gjør aldri ting halvveis på den røde løperen. 23. april 2026, til Time100-gallaen i New York, valgte hun en Givenchy-kjole som lekte med oppfatninger – og umiddelbart fanget alles oppmerksomhet.

En Givenchy-kjole designet av Sarah Burton

For denne prestisjefylte kvelden hadde Zoe Saldaña på seg en lang, asymmetrisk kjole med én skulder fra Givenchys høst/vinter 2026-kolleksjon, designet av kunstnerisk leder Sarah Burton. Den svarte fløyelskjolen var brodert med sølvbånd arrangert for å skape en slående trompe-l'œil-effekt på silhuetten – en nesten kinetisk effekt som endret seg avhengig av vinkel og lys. Kjolen hadde også en drapert sløyfe og en lårhøy splitt som avslørte svarte T-hæler, også fra Givenchy.

Tilbehør som matcher antrekket

Zoe Saldaña, stylet av Petra Flannery, fullførte antrekket sitt med en svart Givenchy-clutch i sateng med sløyfe og Cartier-smykker. Håret hennes, stylet av Aviva Jansen Perea, var samlet i det frisøren selv beskrev på Instagram som en «twisty bun» – en elegant, vridd oppsett som perfekt innrammet ansiktet og utringningen hennes.

En prisvinner som snakket med følelser

Zoe Saldaña var blant årets Time100-vinnere. På scenen hyllet hun bestemoren sin, opprinnelig fra Den dominikanske republikk, som immigrerte til USA i 1961. I talen sin uttalte hun at «vi er alle, på en eller annen måte, et levende bevis på at håp reiser.» Disse ordene resonnerte tydelig hos publikum, og hun delte dem senere på Instagram med bildeteksten: «Beæret over å bli inkludert i Time100. En påminnelse om at formål er sterkere enn noe rampelys.»

Givenchy og Saldaña, en åpenbar alkymi

Dette er ikke første gang Zoe Saldaña har betrodd Givenchy en spesiell anledning. Siden Sarah Burton tok roret, har huset etablert seg som et populært valg for skuespillerinner som søker plagg som både er arkitektonisk slående og dypt elegante. Kjolen fra Time100 Gala illustrerer dette perfekt: teknisk gjennomført i konstruksjonen, følelsesmessig resonant i utførelsen.

En kjole som fengslet øyet, en tale som berørte hjertet: Zoe Saldaña beviste den kvelden at hun mestrer både kunsten å stå på den røde løperen og kunsten å snakke offentlig. To former for eleganse som for henne ser ut til å gå hånd i hånd.