«Ikke kurvete nok»: Denne skuespillerinnen møter kritikk for utseendet sitt

Anaëlle G.
Den amerikanske skuespillerinnen Emily Rudd, som spiller Nami i Netflix-filmatiseringen av «One Piece», møter gjentatt kritikk for utseendet sitt, som anses å ha «ikke nok kurver» for rollen.

Kritikk av dens "utilstrekkelige form"

Fra det øyeblikket rollebesetningen ble annonsert i 2023, kritiserte noen fans Emily Rudd for ikke å ha de «overdrevne kurvene» til Nami fra anime/manga. Nami, med sin figur, er en arketype for pin-up-jenta, og noen stemmer beklaget at Emily Rudd ikke passet inn i det bildet. Disse bemerkningene vedvarte selv etter sesong 1 (2023) og før sesong 2, med kommentarer som: «Hun er for flatbrystet for Nami.»

Forsvarere som kontrer

Heldigvis forsvarer et flertall Emily Rudd. Mange påpeker at kvinnekropper i anime er uforholdsmessige og urealistiske: «Vi kunne aldri ha funnet en skuespillerinne med de målene uten absurd CGI», argumenterer en fan på Reddit . Forfatteren av den verdensberømte mangaen «One Piece», Eiichiro Oda selv, støttet valget på grunn av hennes «vakre sjel» snarere enn utseendet hennes. Andre internettbrukere insisterer: «Fysisk utseende spiller ingen rolle, hun spiller Nami perfekt – smart, sterk, rampete.»

Uavhengig av kritikk av «figuren» hennes, stråler Emily Rudd som Nami med sin karisma og sitt talent, og kresne fans roser en trofast adapsjon der skuespill prioriteres over urealistiske 2D-fantasier.

Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
På stranden viser denne cheerleaderen frem figuren sin i et «havfrue»-utseende

