«Ikke kurvete nok»: Denne skuespillerinnen møter kritikk for utseendet sitt

Den amerikanske skuespillerinnen Emily Rudd, som spiller Nami i Netflix-filmatiseringen av «One Piece», møter gjentatt kritikk for utseendet sitt, som anses å ha «ikke nok kurver» for rollen.

Kritikk av dens "utilstrekkelige form"

Fra det øyeblikket rollebesetningen ble annonsert i 2023, kritiserte noen fans Emily Rudd for ikke å ha de «overdrevne kurvene» til Nami fra anime/manga. Nami, med sin figur, er en arketype for pin-up-jenta, og noen stemmer beklaget at Emily Rudd ikke passet inn i det bildet. Disse bemerkningene vedvarte selv etter sesong 1 (2023) og før sesong 2, med kommentarer som: «Hun er for flatbrystet for Nami.»

Forsvarere som kontrer

Heldigvis forsvarer et flertall Emily Rudd. Mange påpeker at kvinnekropper i anime er uforholdsmessige og urealistiske: «Vi kunne aldri ha funnet en skuespillerinne med de målene uten absurd CGI», argumenterer en fan på Reddit . Forfatteren av den verdensberømte mangaen «One Piece», Eiichiro Oda selv, støttet valget på grunn av hennes «vakre sjel» snarere enn utseendet hennes. Andre internettbrukere insisterer: «Fysisk utseende spiller ingen rolle, hun spiller Nami perfekt – smart, sterk, rampete.»

Uavhengig av kritikk av «figuren» hennes, stråler Emily Rudd som Nami med sin karisma og sitt talent, og kresne fans roser en trofast adapsjon der skuespill prioriteres over urealistiske 2D-fantasier.