Selena Gomez overrasker internettbrukere med en ny hårfarge

Anaëlle G.
@selenagomez / Instagram

Den amerikanske sangeren og skuespillerinnen Selena Gomez overrasket følgerne sine ved å avsløre en helt ny hårfarge i et innlegg delt fra London, hvor hun for tiden filmer. Endringen gikk ikke ubemerket hen.

En overraskende hårforvandling

2. juni la Selena Gomez ut en bildeserie på Instagram som viste frem London-turen sin. Mot slutten av denne serien fikk hun den etterlengtede overraskelsen: på en selfie, sittende med beina i kors på en seng, byttet hun ut sitt vanlige brune hår med livlige, kobberrøde krøller. En kort video, filmet foran et speil, bekreftet denne «metamorfosen».

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Et innlegg delt av Selena Gomez (@selenagomez)

Sannsynligvis en parykk til en rolle

Selv om denne endringen kan virke overraskende, skyldes den sannsynligvis filmkrav. Selena Gomez er for tiden i London for den sjette sesongen av serien «Only Murders in the Building». «Det skjer vanvittige ting», skrev hun til bildet, med henvisning til serien og uttrykk for sin beundring for den britiske hovedstaden. Det er høyst sannsynlig at det røde håret er en parykk som brukes til rollefiguren hennes.

Fansen vant over

Uansett årsak, fengslet resultatet Selena Gomez’ fellesskap. I kommentarfeltet oversvømmet følgerne hennes bloggen med entusiastiske reaksjoner, mange roste kobberfargen som ifølge dem «kler henne perfekt». Mellom hjerter og beundrende meldinger genererte innlegget raskt en bølge av komplimenter.

Innspilling av sesong 6 i London

Denne forvandlingen kommer midt i den travle nyheten rundt den populære komedieserien på Hulu, med Selena Gomez i hovedrollene sammen med komikerne Steve Martin og Martin Short. Den sjette sesongen ble bekreftet etter at den femte sesongfinalen ble sendt i oktober 2025. En ny utvikling: deler av handlingen vil nå finne sted i London, hvor rollebesetningen og crewet har flyttet. Selena Gomez legger ikke skjul på sitt nære bånd med sine medstjerner, som hun nylig beskrev som sine «favorittgutter».

Med dette uventede røde håret bekrefter Selena Gomez sin forkjærlighet for transformasjoner og sin evne til å erte. Mellom å hinte om sin kommende rolle og gleden av å overraske fansen sin, holder hun forventningene høye til den nye sesongen av «Only Murders in the Building».

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
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