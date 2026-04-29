Retro-glamour: Den britiske sangeren Lily Allen gjør et slående mote-comeback

Fabienne Ba.
Den britiske sangeren, musikeren og skuespillerinnen Lily Allen er tilbake på scenen og i rampelyset. For tiden på verdensturnéen sin «Lily Allen: Performs West End Girl», gjør den britiske sangeren et sterkt inntrykk med både stilen og musikken sin, med retro-chic sceneantrekk som umiddelbart har fanget oppmerksomhet på sosiale medier.

En verdensturné etter et knallbra musikalsk comeback

«Lily Allen: Performs West End Girl»-turneen (hennes femte konsertturne) startet 2. mars 2026 i Glasgow og vil reise gjennom Storbritannia, USA, Canada, Irland og Australia frem til november 2026. Lily Allen fremfører sitt femte studioalbum, «West End Girl», som ble utgitt 24. oktober 2025, i sin helhet og i riktig rekkefølge. En tydelig vellykket sjanse: 14. april i New York solgte hun ut Radio City Music Hall til et overveiende publikum fra millennials som dro derfra med smil om munnen.

Et retro-utseende som skapte reaksjoner på sosiale medier

På flere av konsertene sin i USA opptrådte Lily Allen i et todelt antrekk med en utpreget vintage-estetikk. En lysebrun kamisoltopp, utsmykket med kremfarget blomsterblonder og en liten sløyfe i midten, ble kombinert med et gult, ribbet miniskjørt med høy midje og matchende hæler. Med håret stylet i en lang bob, trukket tilbake i en høy hestehale og minimal sminke, lot hun plagget stå i sentrum – en leksjon i diskret eleganse som maksimerte den visuelle effekten.

På et annet bilde ser Lily Allen ut i samme topp, denne gangen kledd under en hvit fløyelskimono med fjærkant og mansjetter, kombinert med et delvis synlig kremfarget blondeskjørt og beige sandaler med stropper. Lyserosa briller med tynn innfatning fullførte et utseende et sted mellom en pin-up fra 1950-tallet og heltinnen i en britisk romantisk komedie fra 1990-tallet.

Billboard og Variety er sjarmert

Billboard, det amerikanske ukebladet dedikert til musikkbransjen, roste Lily Allens opptreden i New York, og bemerket at til tross for fraværet av hennes gamle hits, vant hele spillestedet over, et bevis på at «West End Girl» lever opp til løftene sine live.

Det amerikanske underholdningsmagasinet Variety beskrev showet som «fullt av kvinnelig raseri og teatralitet, der antrekkene blir både narrative kostymer og stilistiske utsagn.» Neste stopp: Madison Square Garden i New York, 3. september 2026.

Kort sagt, Lily Allen er langt fra «en gang berømt» – slik hun ironisk nok synger i «Dallas Major». Med albumet «West End Girl» og sceneopptredener som skaper like mye blest som musikken, bekrefter hun en triumferende comeback på alle fronter.

