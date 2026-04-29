Bella Hadid velger et minimalistisk rødt strandantrekk

@bellahadid / Instagram

Den amerikanske modellen Bella Hadid startet sommeren tidlig. Hun la ut en karusell med strandbilder på Instagram som umiddelbart fikk følgerne hennes til å late som de var der – og tallene taler for seg selv.

Et rødt, bohemsk utseende

Bella Hadid delte en serie bilder fra en paradisisk strand, poserende i et krystallklart blått hav under en generøs sol. Innlegget genererte 548 000 likerklikk, 4817 delinger og 659 kommentarer i løpet av timer – tall som bekrefter den umiddelbare effekten av hvert av modellens innlegg på sosiale medier.

For denne kystferien valgte Bella Hadid et rødt antrekk med spaghettistropper, av og til kombinert med en hvit jakke. Gullarmbånd, statement-halskjeder og øredobber fullførte antrekket. Den mest slående detaljen: en trykt blå bandana i håret, som ga antrekket et bohemsk preg.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Bella 🦋 (@bellahadid)

«Havfruesøster»: Fansen er sjarmert

Kommentarene strømmet inn så snart innlegget ble publisert. «Havfruesøster», skrev en kvinne. Enkle reaksjoner, men avslørende for hvilken effekt disse bildene – lyse og avslappede – hadde. Svært raskt fulgte andre meldinger, som vekslet mellom beundring og hengivenhet: «storslått», «en permanent sommerstemning», «det ser ut som en scene fra en film». Noen følgere gikk enda lenger og fremkaller en form for visuell flukt: «Det føles som om vi er et annet sted», kommenterte en bruker.

Utover den enkle komplimenten, er det atmosfæren som ser ut til å ha fengslet. En myk, nesten tidløs estetikk, der spontanitet går foran iscenesettelse. Mange vektlegger dette inntrykket av kontrollert naturlighet, denne måten å fange et øyeblikk på uten åpenbar anstrengelse. En diskret, men konsekvent entusiasme som bekrefter effekten av Bella Hadids innlegg.

Bella Hadid, sommerens dronning før sin tid

Denne karusellen er en del av en serie sommerinnlegg av Bella Hadid våren 2026. Samme uke ble hun også fotografert på en yacht i en elfenbensfarget blondekjole fra Chloé med bare skuldre, lagt ut av stylisten hennes Mimi Cuttrell. To forskjellige verdener – livlig rødt og skinnende hvitt – men den samme mestringen av sommerstil.

Kort sagt, Bella Hadid la ikke bare ut feriebilder – hun satte tonen for sommeren 2026. Rødt, bohemsk og solrikt = de 548 000 likerklikkene er bare begynnelsen.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

