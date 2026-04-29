Popstjernen Zara Larsson tar i bruk mikroshortsen og skaper furore

Denne våren 2026 har Zara Larsson gjort mikroshorts til sitt signaturplagg. Den svenske popstjernen bruker stadig ultrakorte antrekk mellom verdensturnéen, motekampanjene og vennereisene sine – og internett yrer av det.

«Jenteturuke»: bildene som setter fyr på sosiale medier

For sin «Girls Trip Week» delte Zara Larsson en serie visuelt slående bilder, som blander Y2K-estetikk med moderne streetwear. Det mest omtalte antrekket: mørke denim-mikroshorts med svart blondekant, kombinert med en himmelblå topp med blomstertrykk og krystallanheng. Voluminøse blonde bølger, en pudderrosa leppestift og presis eyeliner fullførte en bevisst edgy og selvsikker silhuett.

Neonbeltet som stjeler showet

I en annen look fra samme serie bygde Zara Larsson antrekket sitt rundt ultrakorte mikroshorts som ble brukt lavt på hoftene, nesten fullstendig skjult av et neonbelte utsmykket med krystaller som fanget alt lyset. En iriserende topp med pastellfargede detaljer og tykke, fingerløse hansker fullførte et lekent og bevisst overdrevet antrekk. Resultatet: en dristig, maksimalistisk Y2K-look, et sted mellom 2000-tallets nostalgi og uhemmet modernitet.

New York Times og Miu Miu-arkivene

Trenden med mikroshorts er ikke begrenset til Zara Larssons ferie. For forsiden av New York Times i slutten av april 2026 dukket sangerinnen opp i en åpen Dsquared2 vår/sommer 2005-arkivjakke – bevisst oppe – sammen med et Miu Miu-arkivmikroskjørt fra tidlig på 2000-tallet, i en knalloransje farge med rynkede kanter, brukt med turkise strømpebukser. En mesterklasse i å blande epoker, verken kostymert eller demonstrativt.

Cosmopolitan og Desigual-kampanjen

Dette er ikke første gang i 2026 at Zara Larsson har valgt ultrakorte plagg. For forsiden av Cosmopolitan Netherlands hadde hun på seg en svart blondetopp kombinert med lyserosa mikroshorts og slående sølvfargede ankelstøvletter med en nesten sci-fi-estetikk. Noen dager tidligere, for en Desigual-kampanje, hadde hun på seg frynsete denim-mikroshorts med et lilla, turkis og rosa malingssprutmønster, pyntet med gullfargede hårspenner formet som sjøstjerner.

En stigende it-jente

Ved siden av denne moteoffensiven annonserte Zara Larsson utgivelsen av Midnight Sun: Girls Trip, et remixalbum av hennes femte album, Midnight Sun, med en nøye utvalgt gjeng samarbeidspartnere. Med verdensturné, magasinforsider og kampanjer for Desigual etablerte den 28 år gamle svenske popstjernen seg i 2026 som en av de mest konsistente og synlige figurene på den internasjonale popscenen – inkludert mikroshorts.

Zara Larsson oppfant ikke mikroshortsen – hun forvandlet den til et stiluttrykk. Ved å kombinere den med plagg fra arkivene til de mest banebrytende motehusene, samt spontane strandantrekk, beviser hun at dette plagget kan være både et motevalg og en personlig signatur. Og så langt fungerer det.