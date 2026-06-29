Hailey Bieber deler en slående ny sommerselfie

Den amerikanske modellen og gründeren Hailey Bieber delte en ny selfie på sosiale medier, i et avslappet sommerantrekk som blander sporty plagg og et minimalistisk snitt.

En ny selfie delt på Instagram

Hailey Bieber delte sitt siste stilige utseende på Instagram-kontoen sin. Hun la ut en selfie på Story-en sin, tatt foran et speil i en bevisst uformell setting. Denne tilnærmingen er karakteristisk for innholdet hun deler med fellesskapet sitt: mindre polert enn hennes offisielle kampanjer, men alltid designet for å vise frem spesifikke plagg. Denne tilnærmingen bidrar til den spesielle forbindelsen fansen hennes har med hennes digitale kommunikasjon.

En grå og svart bralette med firkantet utringning

Midtpunktet i denne nye stilen er en tofarget sports-BH i grått og svart. Plagget har en grafisk firkantet halsutringning, et av de mest moteriktige kuttene de siste sesongene innen «athleisure»-garderoben, en fusjon av sportsklær og moderne mote. Hailey Bieber har i flere år nå spesielt legemliggjort denne «hybridestetikken». Ved å vise frem dette plagget i selfien sin, forlenger hun en stilistisk signatur som hun har bidratt til å popularisere langt utover sin egen fanbase.

Svarte mikroshorts for å fullføre silhuetten

For å utfylle denne sports-BH-en valgte Hailey Bieber svarte mikroshorts. Dette plaggvalget, som har blitt en ekte klassiker i sommergarderoben, utvider antrekkets monokrome palett og skaper en følelse av visuell enhet. Mikroshorts er nå bredt tatt i bruk av kjendiser i hennes generasjon, som har gjort dem til et sentralt plagg i både avslappede og sporty antrekk. Det er en minimalistisk tilnærming som fokuserer på enkle snitt snarere enn en overflod av detaljer.

En grå jakke for å strukturere hele antrekket

For å fullføre antrekket sitt, la Hailey Bieber til en grå jakke som komplementerte fargen på sports-BH-en hennes perfekt. Dette siste elementet gir en mer strukturert dimensjon til antrekket, og balanserer den sporty følelsen med et mer elegant overtrekk. Kombinasjonen av athleisure-plagg og et mer formelt plagg illustrerer en sterk nåværende trend: å blande stiler, noe som forvandler et sporty antrekk til et perfekt presentabelt utseende for mer sofistikerte omgivelser.

En elegant knute og minimal sminke

Hailey Bieber valgte en elegant, polert knute som innrammet ansiktet hennes fullstendig. Den «glatte knuten» har blitt en av de mest delte frisyrene på sosiale medier, takket være dens tilsynelatende enkelhet og universelt flatterende effekt. Når det gjelder sminken, holdt hun seg tro mot sin vanlige minimalistiske tilnærming, og siktet mot en nesten umerkelig finish.

Hailey Bieber via Instagram Stories. 🥵 pic.twitter.com/ijOkhtD8k5 — Portal Hailey Bieber (@portalhaileybr) 23. juni 2026

En perfekt mestret stilistisk signatur

Utover dette individuelle innlegget illustrerer Hailey Biebers selfie en stilistisk signatur hun har mestret perfekt over flere år. Hun dyrker en minimalistisk, monokrom estetikk basert på enkle snitt og stoffer. Denne visuelle konsistensen samsvarer med den bredere «stille luksus»-bevegelsen og forvandler hvert delte bilde til en sammenhengende mini-redaksjonell. Denne strategiske tilnærmingen bidrar til å gjøre hver selfie til et ekte kommunikasjonsøyeblikk.

Iført en grå og svart bralette med firkantet hals, matchende mikroshorts og en strukturert grå jakke, deler Hailey Bieber nok en selfie som er perfekt i tråd med sin signaturstil. Hun beviser nok en gang sin mestring av «off-duty»-estetikken, der hver detalj teller og der diskret enkelhet fremstår som kjennetegnet på et ekte moderne moteikon.

