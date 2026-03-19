Som 60-åring fengsler Elizabeth Hurley blikket i en skimrende kjole.

Den britiske skuespillerinnen, modellen og produsenten Elizabeth Hurley trollbandt alle på Portrait Gala 2026 på National Portrait Gallery i London, i en skimrende asymmetrisk kjole som fremhevet figuren hennes.

En spektakulær og strukturert kjole

Den 17. mars 2026 gjorde Elizabeth Hurley en fantastisk opptreden på den røde løperen i en figurnær kreasjon utsmykket med paljetter og krystaller, som kombinerte en lang erme på den ene siden med en ultrahøy splitt på låret på den andre. Et spiralmotiv innlagt ved hoften ga dramatisk volum, mens utskjæringen elegant avslørte beinet hennes med hver bevegelse. Dette antrekket fremhevet figuren hennes med perfekt mestring av haute couture.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av The London Magazine Official (@the_londonmagazine)

Tilbehør som komplementerer glansen

Elizabeth valgte også sølvfargede platåhæler, glitrende lysekroneøreringer og intens, røykfylt sminke fremhevet med et hint av rosa på leppene. Det elegante, skinnende håret hennes, som var lagt over den ene skulderen, innrammet dette skimrende utseendet med tidløs eleganse. Dette minimalistiske valget lot kjolen stå i sentrum og forvandlet hvert bilde til et ikonisk bilde.

En galla blant stjernene

Arrangementet (Portrettgalla 2026), som samler mote, kunst og kjendiser for å finansiere galleriet, ønsket også den britiske modellen og skuespillerinnen Rosie Huntington-Whiteley velkommen i en dyp liten sort kjole, den britiske skuespillerinnen Kristin Scott Thomas i en lang, diskré svart kjole, samt den britiske komikeren James Corden og den britiske TV-personligheten Tamara Beckwith. Elizabeth Hurley, fotografert hånd i hånd med Beckwith, legemliggjorde den absolutte elegansen til London-kvelden.

Kort sagt, kjent for sin Versace-kjole med sikkerhetsnåler (1994) og sine gjenoppdagelser av arkivplagg (som en Versace-kjole fra 1999, gjenskapt i 2026), dyrker Elizabeth Hurley en tidløs stil. Som 60-åring bekrefter hun sin status som et moteikon, og avviser aldersbaserte konvensjoner for et antrekk som alltid er slående.