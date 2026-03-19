I en minimalistisk kjole fremhever Zendaya figuren sin på den røde løperen.

@ernestocasillas / Instagram

I en minimalistisk hvit kjole fremhevet den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Zendaya figuren sin på premieren av filmen «The Drama» i Los Angeles, og gjenbrukte på en briljant måte et kultplagg fra 2015.

En mesterlig tilbakekomst til arkivene

17. mars 2026 gikk Zendaya catwalken på DGA Theater Complex i den elfenbensfargede silkekjolen hun tidligere hadde hatt på seg under Oscar-debuten i 2015. Dette «noe gammelt»-valget var en del av en presseturné med bryllupstema – en nikk til filmen hennes. Kjolen, med den tettsittende overdelen og flagrende chiffongermene som dannet et sløret slep, omfavnet figuren hennes med en sjelden arkitektonisk renhet.

Kunsten med elegant resirkulering

Med stylisten Law Roach utmerker Zendaya seg på personlig oppsirkulering: denne Vivienne Westwood-kjolen, brukt for 11 år siden med langt hår, er tilbake i dag med en sofistikert pixie-bob. Bare lysekrone-diamantøreringer og en giftering (ligner på en giftering) fullførte dette minimalistiske antrekket. Det skinnende hvite antrekket satte fyr på sosiale medier: «Ekte dronninger resirkulerer arkivene sine!»

Et sammenhengende «brudekonsept»

Hennes promoturné «The Drama» spiller bryllupskortet: hver opptreden forteller «noe gammelt, noe nytt, noe lånt, noe blått», en blandet mote, filmplott og sentimental sladder.

Robert Pattinson og Suki Waterhouse i perfekt harmoni

Zendayas motspiller i denne mørke romantiske komedien, den britiske skuespilleren, modellen og musikeren Robert Pattinson, strålte sammen med den britiske sangeren, låtskriveren, skuespillerinnen og modellen Suki Waterhouse og hennes lappeteppe-ensemble fra Harris Reed. Denne moteriktige kvartetten forvandlet kvelden til et konseptuelt moteshow, og bekreftet Zendaya som dronningen av den elegante røde løperen.

Kort sagt, Zendaya løfter upcycling til en kunstform med dette minimalistiske Vivienne Westwood-antrekket, og beviser at en silhuett løftet frem av motehistorien er verdt mer enn noe nytt kjøp. Et ikonisk øyeblikk som blander personlig arv, filmatisk historiefortelling og bryllupsrykter med enestående eleganse.

Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
Som 60-åring fengsler Elizabeth Hurley blikket i en skimrende kjole.
Article suivant
«Disse buksene er ikke laget for det»: Denne influencerens skiantrekk skaper debatt

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

