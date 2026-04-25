Victoria Beckham stråler i en hvit satengkjole sammen med mannen sin

Fabienne Ba.
@victoriabeckham / Instagram

På TIME100-gallaen i New York viste den britiske stylisten, designeren og forretningskvinnen Victoria Beckham nok en gang frem stilen sin. Hun gjorde et slående inntrykk i en minimalistisk, men spektakulær hvit satengkjole.

En svært bemerkelsesverdig opptreden på TIME100-gallaen

23. april 2026 dukket Beckham-paret opp på Jazz Lincoln Center i New York for TIME100-gallaen, som feirer de mest innflytelsesrike personene hvert år. Victoria Beckham, som selv ble hedret på listen, valgte en plettfri hvit kjole som nesten minnet om en brudekjole.

En satengkjole som blander minimalisme og sofistikasjon

Til dette arrangementet hadde hun på seg et plagg fra sitt eget merke. Den lange, flagrende kjolen hadde en elegant høy halsutringning, subtile asymmetriske detaljer og et rent snitt fremhevet av satengen. Resultatet er en moderne og tidløs silhuett tro mot merkets DNA, der minimalisme har blitt et signaturelement. Sateng har dukket opp som et sentralt materiale i hennes nylige kolleksjoner, og kombinerer komfort og eleganse i en svært moderne tilnærming.

En perfekt matchet duo

Ved siden av henne valgte David Beckham en klassisk svart dress med sløyfe. Sammen dannet de en harmonisk duo, som lekte på svart-hvitt-kontrasten med en nesten brudeaktig estetikk. Paret har i årevis dyrket et image av diskret eleganse, der enhver offentlig opptreden blir et moteuttrykk.

Hvit sateng som et moderne signatur

I flere sesonger nå har Victoria Beckham brakt satengkjolen tilbake til forgrunnen i garderoben. Den er tilgjengelig i en rekke fargetoner og har blitt et essensielt plagg, og legemliggjør en minimalistisk estetikk inspirert av 90-tallet. Dette utseendet bekrefter en trend der snitt og stoff prioriteres fremfor utsmykning.

Utover selve utseendet er dette utseendet en del av en bredere tilnærming som Victoria Beckham forfekter. Hun forfekter mote designet for å øke selvtilliten og fremheve kvinners tilstedeværelse gjennom rene, strukturerte silhuetter. Hennes hvite kjole illustrerer denne visjonen perfekt.

Kort sagt, med dette antrekket forvandler Victoria Beckham en enkel opptreden på den røde løperen til et stiluttrykk. Sammen med David Beckham bekrefter hun sin status som en viktig figur innen moderne mote.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Gigi Hadid bringer tilbake «vintage-leppen» og gjenoppliver en trend
Article suivant
Da Tom Holland danset ballett: Opptak fra 2017 går viralt

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Da Tom Holland danset ballett: Opptak fra 2017 går viralt

Bilder fra 2017 som viser Tom Holland som praktiserer klassisk dans sirkulerer nok en gang mye på sosiale...

Gigi Hadid bringer tilbake «vintage-leppen» og gjenoppliver en trend

Under et nylig opptreden vakte den amerikanske modellen Gigi Hadid oppmerksomhet med en leppesentrert sminke. En subtil, men...

Tyla velger minimalisme med en uventet juveldetalj

Under en nylig opptreden overrasket den sørafrikanske sangeren Tyla alle med et elegant utseende, dominert av en minimalistisk...

Heidi Klum gjør et plask i et enkelt og elegant strandantrekk

Etter sine opptredener på den røde løperen har den tysk-amerikanske modellen, TV-programlederen og skuespillerinnen Heidi Klum tatt i...

Sharon Stone (68) overrasker med kontroversielt skinnantrekk

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Sharon Stone fortsetter å utfordre stilnormer med et utseende som ikke etterlater noen...

Hailey Bieber lyser opp den røde løperen i en skimrende grå blondekjole

På TIME100-gallaen, et mye omtalt arrangement organisert av Time magazine for å feire de 100 mest innflytelsesrike personene...