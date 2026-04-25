Victoria Beckham stråler i en hvit satengkjole sammen med mannen sin

På TIME100-gallaen i New York viste den britiske stylisten, designeren og forretningskvinnen Victoria Beckham nok en gang frem stilen sin. Hun gjorde et slående inntrykk i en minimalistisk, men spektakulær hvit satengkjole.

En svært bemerkelsesverdig opptreden på TIME100-gallaen

23. april 2026 dukket Beckham-paret opp på Jazz Lincoln Center i New York for TIME100-gallaen, som feirer de mest innflytelsesrike personene hvert år. Victoria Beckham, som selv ble hedret på listen, valgte en plettfri hvit kjole som nesten minnet om en brudekjole.

En satengkjole som blander minimalisme og sofistikasjon

Til dette arrangementet hadde hun på seg et plagg fra sitt eget merke. Den lange, flagrende kjolen hadde en elegant høy halsutringning, subtile asymmetriske detaljer og et rent snitt fremhevet av satengen. Resultatet er en moderne og tidløs silhuett tro mot merkets DNA, der minimalisme har blitt et signaturelement. Sateng har dukket opp som et sentralt materiale i hennes nylige kolleksjoner, og kombinerer komfort og eleganse i en svært moderne tilnærming.

En perfekt matchet duo

Ved siden av henne valgte David Beckham en klassisk svart dress med sløyfe. Sammen dannet de en harmonisk duo, som lekte på svart-hvitt-kontrasten med en nesten brudeaktig estetikk. Paret har i årevis dyrket et image av diskret eleganse, der enhver offentlig opptreden blir et moteuttrykk.

Hvit sateng som et moderne signatur

I flere sesonger nå har Victoria Beckham brakt satengkjolen tilbake til forgrunnen i garderoben. Den er tilgjengelig i en rekke fargetoner og har blitt et essensielt plagg, og legemliggjør en minimalistisk estetikk inspirert av 90-tallet. Dette utseendet bekrefter en trend der snitt og stoff prioriteres fremfor utsmykning.

Utover selve utseendet er dette utseendet en del av en bredere tilnærming som Victoria Beckham forfekter. Hun forfekter mote designet for å øke selvtilliten og fremheve kvinners tilstedeværelse gjennom rene, strukturerte silhuetter. Hennes hvite kjole illustrerer denne visjonen perfekt.

Kort sagt, med dette antrekket forvandler Victoria Beckham en enkel opptreden på den røde løperen til et stiluttrykk. Sammen med David Beckham bekrefter hun sin status som en viktig figur innen moderne mote.