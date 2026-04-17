Som 67-åring forlater Andie MacDowell sine ikoniske krøller til fordel for en «mer avslappet» frisyre.

Den amerikanske skuespillerinnen og modellen Andie MacDowell og hennes sølvkrøller: det er en kjærlighetshistorie som Hollywood har fulgt i flere tiår. Hun liker imidlertid tydeligvis å leke med reglene – og det er ikke en dårlig ting.

En avslappet hestehale for et New York-utseende

I midten av april 2026 dukket Andie MacDowell opp på Today Show for å diskutere den fjerde og siste sesongen av «The Way Home», en serie der hun spiller matriarken i en familie som sliter med en tidsreisende dam. For anledningen byttet hun ut sin vanlige frisyre med en lav, litt rotete hestehale, med noen løse lokker som innrammet ansiktet. Resten av antrekket hennes fulgte den samme avslappede estetikken: en hvit og blå stripete skjorte, brune semskede bukser og beige sandaler.

Dette er ikke første gang skuespillerinnen har avviket fra sin signaturfrisyre. I mars 2026, til Giorgio Armanis høst-vintervisning i Milano, valgte hun en strukturert chignon inspirert av pompadouren, med subtil volum på toppen og myke bølger på sidene.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Elder Ordonez (@elderordonez1)

Grått hår som har blitt et symbol på frihet

Det som gjør hver av disse stilistiske variasjonene spesielt betydningsfulle, er veien de tok for å komme dit. Det var under pandemien at Andie MacDowell sluttet å farge håret, en idé som hadde spiret lenge, og som hennes kjære oppmuntret: «Døtrene mine fortalte meg at jeg så 'tøff' ut. Og det likte jeg.»

Lederne hennes var ikke overbevist – men MacDowell sto fast og anså valget som et «makttrekk». Hun oppsummerte senere filosofien sin i et intervju : «Jeg synes det er tøft å eie hvor du er i livet og være fryktløs. Det er akkurat det jeg gjør. Jeg går videre i dette øyeblikket uten skam, og det føles bra.»

Et ikon som inspirerer langt utenfor Hollywood

Managerne hennes hadde rådet henne til ikke å vise frem det grå håret sitt, men Andie MacDowell ignorerte dem – og hun sier at hun aldri har følt seg mektigere. «Det fikk meg til å føle meg så mye mektigere og mer komfortabel. Det fikk meg til å føle meg som meg selv ... Jeg prøver ikke å være noe jeg ikke er.»

Hun pekte også på «en vedvarende asymmetri»: mens skuespillere som George Clooney hylles for sitt «sølvrev»-utseende, blir kvinner som eldes naturlig fortsatt altfor ofte marginalisert i bransjen. «Det gjør meg rasende. Menn har hatt så mange privilegier: å bli gråhårede og kjekke når de eldes.» Hennes innflytelse strekker seg imidlertid langt utover den røde løperen.

Enten hun har løse krøller, en milanesisk knute eller en New York-hestehale, fortsetter Andie MacDowell å demonstrere at det å akseptere alderen sin – og ha det gøy med den – fortsatt er det mest befriende valget.